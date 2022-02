Le Mont-Vidéo peut former ses propres moniteurs de ski

L’école des neiges du Mont-Vidéo a ajouté cette saison deux nouveaux moniteurs de ski de niveau 3 du Programme d’enseignement des sports de glisse du Québec à son équipe, qui en compte dorénavant cinq. Ginette Bertrand et Michel Lafontaine rejoignent Élise Gingras, Marcel Naud et Luc Chevrier.

Ils peuvent former de nouveaux moniteurs de niveau 1. Le but, c’est d’aller chercher des plus jeunes pour venir grossir notre équipe à l’école de glisse. On invite donc tous ceux qui aimeraient devenir moniteurs à venir donner leur nom au Mont-Vidéo. On a des moniteurs qui peuvent les former sur place maintenant, donc ils n’ont pas besoin d’aller faire une formation à l’extérieur de la région , fait valoir Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo.

Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette présence d’autant de moniteurs de niveau 3 est un véritable atout pour le Mont-Vidéo, estime Alexandre Prévost, lui-même moniteur et responsable de l’école des neiges du Mont-Vidéo.

Ils peuvent former de nouveaux moniteurs, mais ils peuvent aussi faire évoluer des moniteurs de niveau 1 vers le niveau 2. Pour une petite montagne comme ça, c’est énorme. On va se le dire, le Mont-Vidéo c’est presque une des seules montagnes qui a ça en région. On peut former nos propres moniteurs, donc ça, c’est rare , fait-il valoir.

Des moniteurs en parc à neige

Le Mont-Vidéo offre aussi une nouveauté cette saison pour l’enseignement de la planche en parc à neige. Il s’agit des moniteurs Jean-Philippe Dubé et Jean-Philippe Thivierge.

Ça prend un niveau pour enseigner parc à neige. On a deux nouveaux moniteurs qui ont passé leur cours de parc à neige, alors on est capables de former des gens pour aller faire de la planche dans nos parcs à neige , précise Christine Martineau.

On est là pour enseigner aux gens comment faire des sauts, des bosses, des rails, faire des jibs un peu, s’amuser. Puisqu’on a deux parcs à neige sur le site, ça permet d’avoir un certain encadrement et donner une culture intéressante, de respect au parc. Et en même temps, on ne se le cachera pas, c’est le fun de rider dans un parc avec des élèves , souligne en riant Jean-Philippe Thivierge.

Développer la relève

La présence d’une école de glisse au Mont-Vidéo joue un rôle important pour éviter les blessures et développer la relève sur les pentes de ski.

La pente école du Mont-Vidéo. À droite, on remarque le tapis magique utilisé pour initier les enfants à la pratique du ski. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon