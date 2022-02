Un navigateur permet d’utiliser que des émojis pour surfer sur le web

Le navigateur web Opera a annoncé lundi un partenariat avec Yat, une entreprise qui vend des URL contenant une série d’émojis. Une combinaison de petits bonhommes à grimaces, de mains et de cœurs, par exemple, peut donc se transformer en une adresse web que l’on insère dans une barre de recherche.

Ces URL d’émojis se nomment des Yat , comme l’entreprise derrière la technologie, et représentent des domaines uniques générés lorsqu’une suite d’émojis est achetée.

« Cela fait presque 30 ans que le web a été lancé publiquement, et il n'y a pas eu beaucoup d'innovation pour les adresses web : les gens y incluent toujours des ".com". » — Une citation de Jorgen Arnesen, un vice-président d’Opera

Grâce à l'intégration de Yat, les utilisateurs et utilisatrices d'Opera peuvent se passer de ".com" ou même de mots dans leurs URL, pour n'utiliser que des émojis. C'est nouveau, c'est plus facile et plus amusant , a-t-il ajouté.

Ces adresses web colorées peuvent aussi se transformer en jeton non fongible (JNF) par leur propriétaire.

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (non-fungible tokens, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

Les URL d’émojis semblent attirer particulièrement les artistes, qui figurent parmi les premiers utilisateurs et utilisatrices de la technologie lancée le 1er février dernier, selon Yat.

La chanteuse Kesha, par exemple, utilise les icônes d’arc-en-ciel, de fusée et d’extraterrestre, comme adresse web pour accéder à sa page Yat. Le rappeur Lil Wayne utilise quant à lui un duo composé d’un extraterrestre et de deux notes de musique, une URL qui redirige les internautes vers le site de sa maison de disque.

Cette intégration est inestimable, car elle vous permet de vous connecter et de partager plus facilement du contenu avec votre communauté , croit Naveen Jain, cofondateur de Yat.