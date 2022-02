La Saint-Valentin, un bon moment pour gâter les employés

La Saint-Valentin représente l'occasion parfaite pour démontrer à l'être aimé la place qu'il ou qu'elle occupe dans notre vie. Mais une nouvelle réalité semble se dessiner, alors que de plus en plus d'employeurs profitent de cette fête pour offrir un présent à leurs travailleurs.

Pour la deuxième année consécutive, le comité de santé et mieux-être de Proco à Saint-Nazaire a souligné la Saint-Valentin d'une manière un peu spéciale : en offrant un chocolat, payé par l'entreprise, à ses 350 employés.

L'objectif c'est de faire un sourire, les gens sont très contents, on le voit. On a de très beaux sourires , a partagé Charles Bouchard, estimateur et membre du comité de santé et mieux-être au sein de l’entrepreneur en construction métallique.

Par de petits gestes, les membres de ce comité prennent soin de la santé mentale des employés, durant les heures de travail.

Je pense que c'est quelque chose qui devrait être envisagé et réfléchi par beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises. Ça donne un beau plus, un bel avantage et un beau sentiment d'appartenance , a-t-il ajouté.

En effet, les entreprises comme Proco sont de plus en plus nombreuses à vouloir reconnaître de cette façon le travail des employés, du moins ceux qui ne sont pas en télétravail pour le moment.

Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont ralliées à la Saint-Valentin pour offrir une petite douceur à tous leurs employés, leur équipe. Des fois, juste une petite bouchée emballée dans un petit baluchon, ça fait du bien, ça remonte le moral, ça fait une belle tape sur l'épaule des employés , a souligné Joannie Lavoie, propriétaire de la Chocolaterie Au Coeur fondant.

La propriétaire de la chocolaterie Au cœur fondant, Joannie Lavoie, croit que les entrepreneurs veulent prendre soin de leurs employés. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour la chocolatière, installée à Alma et Chicoutimi, il n'y a pas que la pénurie de main-d'oeuvre pour expliquer ces attentions des employeurs. Je pense qu'on est de plus en plus axé sur prendre soin des gens, valoriser le travail. Des petites surprises comme ça, je pense que c'est bénéfique à ce que l'on peut avoir comme opinion de notre employeur, de fidéliser le travail aussi qui est effectué , a enchaîné Joanie Lavoie.

Pour la chef de la direction du Groupe Trigone, Carole Messaoudi, il s’agit d’une façon de faire appréciée.

Je pense que les employeurs aujourd'hui cherchent différentes stratégies pour reconnaître l'importance qu'ont leurs employés, donc de faire un cadeau, que ce soit à la Saint-Valentin, à Noël, pour la fête des Mères, c’est une belle façon, je trouve, de porter un geste de reconnaissance , a-t-elle débuté.

Mais, a-t-elle poursuivi, il faut que le geste soit posé avec authenticité. C'est-à-dire qu'il faut que l'employeur pose ce geste-là et que ce geste-là soit cohérent avec l'ensemble des gestes.

Selon la femme d'affaires, les entreprises veulent aussi faire savoir à leurs employés qu'ils sont heureux de les avoir encore à leurs côtés, après bientôt deux ans de pandémie.

D’après un reportage de Laurie Gobeil