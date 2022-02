Manifestations : la Ville de Québec va donner plus de moyens aux policiers

Le maire Bruno Marchand ne pouvait pas donner les détails avant les délibérations du comité exécutif de mercredi matin, mais l’objectif sera d’aider nos services de police à être encore plus prêt pour la prochaine fin de semaine .

Bruno Marchand, maire de Québec (archives) Photo : Radio-Canada

« On va donner les leviers qu'il faut à notre service de police, ceux qui manquent, pour faire en sorte que cette manifestation-là, si elle a lieu, se déroule en paix. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

La démarche découle des discussions entre les élus, la sécurité publique et le service de police à la suite des manifestations des 5 et 6 février, qui se sont somme toute bien déroulées. Contrairement à Ottawa ou à Windsor, les manifestations n’ont pas bloqué d’artère névralgique pendant des jours.

Bruno Marchand souligne que la démarche est purement législative et qu’il n’a pas l’intention de dicter la marche à suivre aux policiers. Je ne me mêlerai pas de tactique policière. Mon travail, ce n'est pas de décider ce que la police doit faire, à quel moment et de quelle façon.

Tout en soulignant le droit reconnu de manifester, Bruno Marchand, relance un avertissement aux mécontents qui évoquent un siège de la capitale. Venir boucher une ville, ce n'est pas acceptable et on ne tolérera pas ça , prévient le maire.

Mesures d’urgence

Alors que le gouvernement fédéral invoque la Loi sur les mesures d’urgence, le maire Marchand estime que ça ne change rien au travail de préparation de la Ville de Québec. Mesures d'urgence ou non [...], ça n’empêche pas qu'on doive se préparer.

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs demandé à ce ces mesures d’urgence fédérales ne s’appliquent pas au Québec, où les manifestations ont pour l’instant moins d'impacts qu’ailleurs au pays où des postes frontaliers sont paralysés.

La situation au Québec, en Ontario et à Ottawa, est complètement différente. Peut-être que l'utilité au Québec en ce moment est moins démontrée , commente Bruno Marchand.