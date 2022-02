Québec accorde 6,5 millions $ aux entreprises en hypercroissance

Le programme Hypercroissance Québec prévoit accompagner 80 entreprises au cours des deux prochaines années afin d'accélérer leur développement à l'international. On vise des entreprises innovantes, qui auraient le potentiel d'atteindre une valeur boursière de 1 milliard de dollars. La première cohorte sera lancée en mai et comptera 25 entreprises.

Avec ce programme, on espère aider les entreprises sélectionnées à doubler leurs ventes et à tripler leurs exportations, a dit Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie, en point de presse lundi. Québec espère que le nombre d'entreprises technologiques avec une valorisation de plus de 1 milliard soit multiplié par trois d'ici 2025.

Startup Montréal se fera accompagner d'Apexe Global

Pour trouver les mentors, Startup Montréal n'aura pas le choix d'aller chercher de l'expertise à l'extérieur du Québec, explique Liette Lamonde, sa directrice générale. La meilleure façon d'aider, c'est avec ceux qui sont déjà passés par là et, malheureusement au Québec, il y en a très peu qui sont passés par là.

Startup Montréal se fera donc accompagner d'Apexe Global, une entreprise établie dans la Silicon Valley en Californie, mais fondée par le Montréalais d'origine Jean-François Gauthier. On a passé une année avec Apexe à créer un programme qui tiendrait compte de la réalité du Québec , raconte Mme Lamonde.

Connaître une croissance rapide semble un beau problème, mais les entrepreneurs peuvent avoir besoin d'accompagnement quand ils se retrouvent dans cette situation, nuance MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Desjardins et BDC Capital

Lorsqu'une entreprise se trouve en mode hypercroissance, toutes les fonctions de l'entreprise sont mises sous pression, souligne-t-elle. Il faut engager des ressources humaines à vitesse grand V. La structure financière doit rapidement évoluer et prendre de la maturation.

Le Mouvement Desjardins a également annoncé un financement de 1 million de dollars accordé à Startup Montréal, dont la majeure partie servira à soutenir Hypercroissance Québec. Le programme bénéficie également d'un soutien de BDC Capital, dont le montant n'a pas été précisé.