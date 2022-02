Des physiciens ont établi une limite supérieure, extraordinairement faible, à la masse du neutrino, la seule particule de la physique dont on ne sait toujours pas ce qu'elle pèse, plus de 90 ans après le postulat de son existence.

On sait tout ou presque sur les particules composant les atomes de matière, qu'il s'agisse des protons et des neutrons du noyau de l'atome, ou de l'électron en orbite autour de ce dernier. En revanche, le neutrino reste largement un mystère, depuis sa découverte en 1930 par le physicien Wolfgang Pauli.

Pourtant, il baigne tout l'Univers depuis le big bang , dans une proportion d'un milliard de neutrinos pour chaque atome, remarque Thierry Lasserre, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique, qui a cosigné l'étude de la collaboration internationale Karlsruhe Tritium Neutrino KATRIN , publiée lundi dans Nature. Seulement, dépourvu de charge électrique, d'où son nom, et d'une masse infinitésimale, le neutrino est remarquablement discret.

L'expérience Karlsruhe Tritium Neutrino KATRIN , menée depuis 2019 à l'Institut allemand de technologie de Karlsruhe et regroupant des partenaires de six pays, indique aujourd'hui que la masse du neutrino ne peut dépasser 0,8 électronvolt, soit moins d'un milliardième de celle d'un proton.

Pour mesurer l'avancée, un article de Nature accompagnant l'étude remarque que, depuis 70 ans, on savait seulement que cette masse ne pouvait dépasser 1000 électronvolts. Et qu'il a même fallu attendre la fin des années 1990 pour avoir la certitude que le neutrino avait bien une masse...

Pour la contraindre , c'est-à-dire en fixer les limites, à défaut de pouvoir la mesurer précisément, Karlsruhe Tritium Neutrino KATRIN utilise un spectromètre enregistrant la désintégration naturelle, dite bêta, d'atomes de tritium, qui libèrent des électrons et des neutrinos. La structure de 70 mètres de long, dominée par le spectromètre, fonctionne sous vide et approche les 200 tonnes.

Le problème est que le neutrino n'interagit quasiment pas, donc on ne l'observe pas dans KATRIN , explique Thierry Lasserre. Mais comme l'électron et le neutrino se partagent l'énergie produite dans la désintégration, l'astuce consiste à mesurer celle de l'électron pour en déduire une information directe sur celle du neutrino. Simple? Non, car il faut aussi trouver le bon électron se prêtant à l'expérience, ce qui arrive dans un milliardième des désintégrations , ajoute-t-il.

Pourquoi tant d'efforts? Parce que le neutrino, comme particule de matière la plus abondante de l'Univers, tisse un fil entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, avec une masse qui influe sur les structures composant le cosmos , dit Thierry Lasserre.

Connaître sa masse aidera aussi bien la physique des particules que celle des astres. L'objectif de Karlsruhe Tritium Neutrino KATRIN est maintenant d'arriver à établir une limite supérieure de 0,2 électronvolt d'ici 2024.