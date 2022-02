L’attaquant Jozy Altidore rejoint le Revolution de la Nouvelle-Angleterre

Toronto FC a racheté la fin de son contrat et Jozy Altidore a signé une nouvelle entente avec le Revolution de la Nouvelle-Angleterre en tant que joueur autonome.

Les clubs de la Major League Soccer (MLS) ont droit à un rachat de contrat hors saison qui ne compte pas dans le plafond salarial. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a indiqué que Toronto restera responsable d'une partie du salaire de Jozy Altidore jusqu'en 2023, qui couvre la durée de son contrat avec le Toronto FC .

Les deux équipes partageront ses coûts au cours des deux prochaines saisons, Toronto payant ce qui lui était dû sur son contrat existant moins la partie de son salaire en Nouvelle-Angleterre.

Le club de la Nouvelle-Angleterre a pour sa part prolongé le contrat du joueur d'une année supplémentaire, jusqu'à la saison 2024.

Avec 79 buts toutes compétitions confondues, Altidore se classe deuxième buteur à Toronto. Seul Sebastian Giovinco a marqué plus de buts sous les couleurs du FC.

Mais il n'a marqué que six buts au cours des deux dernières saisons, en action limitée en raison de blessures et d'un désaccord avec le club.

Nous tenons à remercier Jozy pour toutes ses contributions au FC Toronto au cours des sept dernières saisons , a déclaré dans un communiqué Bill Manning, le président du club torontois.

Il a marqué certains des buts les plus importants et les plus mémorables de la période la plus réussie de l'histoire de notre club , a-t-il ajouté.

