Logement social : Longueuil réclame à son tour un droit de préemption

Au terme d’une rencontre en tête à tête avec le premier ministre Legault où elle a fait part de ses projets et des défis auxquels fait face sa ville, la nouvelle mairesse de Longueuil a visiblement fait du logement social sa priorité.

L’enjeu qui a été au cœur des discussions entre le premier ministre et moi, ç'a été l’enjeu de l’habitation parce qu’on vit des problématiques importantes sur le plan du logement à Longueuil , a déclaré Catherine Fournier à la sortie de sa rencontre avec François Legault et le ministre Simon Jolin-Barrette.

Confrontée à une flambée du prix des terrains et des coûts de construction, la Ville de Longueuil a de plus en plus de difficulté à développer des projets qui permettent à des familles et des gens vulnérables de se loger à un prix abordable.

Plus de 1500 ménages sont actuellement en attente à Longueuil pour obtenir une unité de logement social, a rappelé la mairesse qui a expliqué que la hausse importante du prix des terrains et des coûts de construction plombe les projets de logement social qui peinent déjà à sortir de terre .

Droit de préemption

Longueuil aimerait pouvoir se doter d’outils comme en dispose déjà la Ville de Montréal, notamment le droit de préemption , a déclaré la mairesse de Longueuil.

« C’est un droit que Montréal a obtenu il y a quelque temps qui fonctionne bien, qui leur a permis d’acquérir des centaines de terrains pour du développement de logements. C’est une attente importante de notre administration. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Le droit de préemption permet à une municipalité de se porter premier acheteur d’un terrain en dehors de la spéculation immobilière, ce qui permet à la Ville d’acquérir des terrains en évitant les flambées spéculatives.

De son côté, François Legault n’est pas opposé à doter Longueuil d’un droit de préemption compte tenu de la situation.

« J’ai une ouverture effectivement pour regarder, pour donner des pouvoirs additionnels à la Ville pour le bénéfice de l’ensemble des citoyens même si ça pourrait peut-être choquer quelques citoyens. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

La mairesse Catherine Fournier a réclamé les même outils que ceux dont dispose Montréal pour lutter contre la flambée des prix de l'immobilier et des coûts de construction. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il y a un défi concernant les terrains dans certaines villes comme Longueuil. Il y a un équilibre à garder. Évidemment, exproprier ou avoir un droit de préemption… Est-ce que les citoyens sont d’accord avec ça? Est-ce que les Chambres de commerce sont d’accord avec ça , a questionné le premier ministre.

Au-delà d’un droit de préemption, la mairesse Fournier a également réclamé une indexation des coûts de construction admissibles dans les programmes gouvernementaux de logements sociaux, car l’explosion des coûts de construction constitue un frein majeur pour de nombreux projets confrontés à des problèmes de financement.

« C’est la revendication principale que je partage avec de très nombreuses villes au Québec. Si on veut arriver à pouvoir livrer des unités de logement social, il faut vraiment pouvoir indexer les coûts au maximum. » — Une citation de Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Personnellement, j’ai une certaine frustration de voir que les logements ne se construisent pas assez rapidement. [...] Au début de notre mandat, on a révisé à la hausse les standards pour les coûts de construction. On est en train de les réviser encore. Ça va probablement être dans le budget du mois prochain , a promis François Legault.

On essaye aussi de pousser sur les offices d’habitation, les offices municipaux d’habitation. C’est long le processus avant de commencer à construire.

Le Réseau express métropolitain REM à Longueuil

Québec projette de prolonger le REM dans un axe Est-Ouest sur la Rive-Sud ultimement entre Châteauguay et Boucherville. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

L’autre sujet à l’ordre du jour qui retenait l’attention lors de la rencontre était le prolongement du Réseau express métropolitain (REM) dans entre Brossard et Longueuil dans l’axe du boulevard Taschereau.

Selon le quotidien La Presse, le maître d’œuvre du Réseau express métropolitain REM , CDPQ Infra, projette à terme de construire un tronçon qui relierait Châteauguay et Boucherville et qui connecterait également la ligne du Réseau express métropolitain REM qui relie Montréal et Brossard via le pont Samuel de Champlain.

Sans s’étendre outre mesure sur le projet, François Legault a cependant confirmé que des pourparlers sont en cours avec la Ville de Longueuil pour déterminer le meilleur tracé du futur Réseau express métropolitain REM à Longueuil.

De son côté, Catherine Fournier a reconnu que l’intégration d’une structure ferroviaire aérienne pose en effet certains enjeux dans les projets de développement et de verdissement des quartiers traversés par le boulevard Taschereau.

Le passage du futur Réseau express métropolitain REM dans le quartier patrimonial du Vieux-Longueuil préoccupe aussi la mairesse qui reconnaît cependant l’ouverture de Québec et de CDPQ Infra afin de trouver des solutions techniques et esthétiques acceptables.