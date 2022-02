Andrée Laforest à la rencontre d’une manifestation de Loge m’entraide

Ils tenaient à rappeler à la députée caquiste de Chicoutimi qu'ils souhaitent le maintien et le renouvellement du programme AccèsLogis dans le prochain budget.

Les quelque 20 manifestants présents s'inquiètent parce que le gouvernement a lancé le Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) le 3 février dernier. Le programme prévoit un montant total de 200 millions de dollars pour des promoteurs privés, des coopératives, des offices d'habitation et des organismes à but non-lucratif afin de construire des logements destinés à des personnes à faible revenu.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, s'est rendue à la rencontre des manifestants. Elle a expliqué que certains aspects du programme AccèsLogis sont en révision, mais que les deux programmes peuvent cohabiter.

Le programme AccèsLogis est toujours maintenu. On a beaucoup de projets avec le programme AccèsLogis. La seule chose c’est que le programme AccèsLogis, les projets étaient livrés entre quatre et six ans. Maintenant, avec notre programme, on prévoit de construire entre un an et un an et demi. Donc, il faut accélérer la construction au Québec. Il y a un manque de logements abordables, il y a un manque de logements sociaux, mais en même temps on a les investissements, 200 millions ce n’est pas rien, pour construire plus rapidement , a exposé la ministre.

La coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, croit pour sa part que le gouvernement devrait investir dans le logement social.

On joue un peu avec les mots. On s’entend qu’AccèsLogis existe, oui, mais pour les projets qui sont déjà déposés au gouvernement et qui attendent du financement depuis des années. Nous, ce qu’on demande c’est que, oui il faut les aider ces projets-là, mais en plus il faut que le prochain budget puisse renouveler, reconduire AccèsLogis pour des nouveaux projets en préparation. On ne doit pas faire concurrence avec le privé, on n’a pas les moyens de faire concurrence , a rétorqué Sonia Côté.

La manifestation avait été annoncée dès la journée de l’annonce du programme. Elle s’inscrivait dans un mouvement provincial.

Avec les informations de Claude Bouchard