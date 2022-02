En 1969, la journaliste Martine de Barsy accompagne Louise Forestier et Robert Charlebois à l’Olympia de Paris.

Dans ce reportage tiré de l’émission Aujourd’hui du 8 avril 1969, on peut entendre les commentaires mitigés des spectateurs. Si certains ont aimé l’énergie des Québécois, bien qu’ils ne comprenaient pas les paroles de leur chanson, d’autres les ont trouvés nettement trop bruyants.

« Quand on est au premier rang, c’est trop fort, d’ailleurs il y a énormément de personnes qui se sont déplacées, qui ont essayé d’aller ailleurs. (..) À 15 ans on doit pouvoir supporter cette musique. Moi une demi-heure et je deviens fou. »

Dans sa loge, Robert Charlebois ne semble pas trop prendre au sérieux son premier passage dans la Ville lumière. Il répond nonchalamment aux questions de la journaliste.

Louise Forestier ne semble pas non plus faire trop de cas de l’accueil plutôt froid des cousins français.

À l’émission L’observateur du 1er janvier 1981, l’auteur Lucien Rioux explique que les premiers spectacles de Robert Charlebois à l’Olympia ont été donnés dans un contexte particulier.

Le spectacle comportait trois parties avec des artistes aux publics bien éloignés des amateurs de rock’n’roll. Ce sont donc surtout devant des fans de Georgette Plana et d’Antoine que Charlebois a fait ses débuts à l’Olympia de Paris.

En février 1972, le contexte est bien différent. Le public vient voir Robert Charlebois dont quelques chansons tournent depuis un moment dans les radios de la capitale française. Ils en connaissent les paroles.

À l’émission Allo Boubou du 18 février 1972, des spectateurs enthousiastes donnent leur impression à la journaliste Christiane Berthiaume à la sortie du concert de Robert Charlebois.

Toujours en 1972, lors du second spectacle à l’Olympia, Denise Bombardier rencontre le chanteur pour l'émission Le 60, diffusée le 6 octobre 1972. Elle s’entretient également avec le public à la suite de sa performance.

L’accueil est encore une fois très chaleureux. Mylène Demongeot et Henri Salvador sont du lot des amateurs du rockeur québécois.

« On va vous le voler, on va l’accaparer et vous aurez du mal à le reprendre, car je crois que ce soir il a fait ce qu’on appelle un triomphe. Il amène un sang nouveau et la chanson française peut faire beaucoup de progrès grâce à lui. C’est un poète qui balance. »