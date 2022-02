Saint-Louis-de-Kent et Richibucto connaissent une forte croissance démographique

À Saint-Louis-de-Kent, 125 habitants ont emménagé dans ce village, ce qui représente une croissance de la population de 14,6 %. La population du village s’approche donc du millier de résidents.

La mairesse, Danielle Dugas, souligne que plusieurs maisons se sont vendues dans les deux dernières années.

Danielle Dugas, mairesse de Saint-Louis-de-Kent. Photo : Radio-Canada

Dans le village, je dirais qu'il y a peut-être sept ou huit familles qui ont immigré ici, mais il y a beaucoup de gens aussi du Canada, d'autres provinces, comme l'Ontario, le Québec, l'Alberta qui sont venus s'installer ici , dit-elle.

Une deuxième classe de maternelle a même dû être créée à l’École Mgr-Marcel-François-Richard pour l’année scolaire en cours.

« Ben c'est sûr qu'on est content qu'il y ait une augmentation de la population, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour la municipalité. » — Une citation de Danielle Dugas, mairesse de Saint-Louis-de-Kent

La ville de Richibucto enregistre aussi une hausse de sa population depuis 2016. Selon Statistique Canada, 145 nouveaux habitants s’y sont installés, une augmentation de 11,5 %.

Selon la mairesse, Stella Richard, la ville de Richibucto accueille entre autres des gens à la recherche d’un nouveau style de vie. Elle se souvient d’une rencontre avec une nouvelle famille.

Stella Richard, mairesse de Richibucto Photo : Radio-Canada

Ils sont venus ici, ils n’avaient même pas vu la maison, ils ont juste déménagé. [La dame] m’a dit ''on a tout vendu, on n'avait même pas de matelas pour se coucher dessus, et on a tout vendu nos meubles et on est venu ici''. J’ai dit ''avez-vous eu des regrets'', elle a dit non , lance la mairesse.

Stella Richard souligne aussi l’arrivée de plusieurs travailleurs étrangers dans la région.

Ainsi, le manque de logement cause bien des maux de tête aux usines qui embauchent ces employés, malgré les constructions récentes d'immeubles à logements.

Les gens appellent tous les jours, je viens juste d'avoir un appel tantôt, deux hier, ils cherchent des appartements, on n’en a pas , dit la mairesse Stella Richard.

Un problème qui touche aussi la municipalité de Saint-Louis-de-Kent.

À Saint-Louis, la superficie n'est pas vraiment grosse, le village même, il n’y a plus grand grand place de reste, tous les appartements sont pris , affirme la mairesse Danielle Dugas.

Les mairesses de ces deux municipalités espèrent que de nouvelles constructions d’immeubles à logements verront le jour, afin d’accueillir davantage de familles dans la région.

Le poids démographique des francophones diminue

Même si la population du N.-B. a connu une croissance de sa population, le poids démographique des francophones diminue quand même, et ce, particulièrement dans les régions du nord de la province.

Le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), Yvon Godin, souligne que les nouveaux résidents sont attirés par des endroits qui peuvent offrir plusieurs services.

Yvon Godin, président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« C’est définitif que si on continue à augmenter la population au Nouveau-Brunswick et ça c'est une bonne nouvelle, mais si on ne peut pas maintenir au moins notre pourcentage [de francophones], c’est inquiétant. » — Une citation de Yvon Godin, président de l'AFMNB

Yvon Godin affirme que pour les régions rurales du nord de la province, l’accessibilité aux logements abordables et le transport en commun sont des dossiers prioritaires pour favoriser le recrutement et la rétention des nouveaux résidents.

Il faut continuer à se prendre en main et c’est nous autres qui allons vraiment faire en sorte qu’on pourra aller chercher les francophones qu’on a besoin. On ne cherche pas nécessairement à les faire venir pour du travail qui va durer six mois, un an. On veut les avoir et les retenir ici, les garder à long terme.

D’après les informations d’Océane Doucet et de Michèle Brideau