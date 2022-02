À la recherche des meilleurs souvenirs de René Lévesque

L’exposition en hommage au politicien retracera les moments les plus marquants de sa vie : sa naissance en 1922 et son enfance à New Carlisle en Gaspésie, sa vie de jeune adulte à Québec, ses missions de correspondant de guerre, son parcours en journalisme et sa carrière politique. On veut faire le tour de la personnalité de cet homme-là , souligne le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

Le premier ministre René Lévesque s'adresse à ses partisans après la victoire du Parti québécois, le 15 novembre 1976. (Archives) Photo : La Presse canadienne

Appel à contribution

L’équipe du Musée et la Fondation René-Lévesque préparent l’exposition. Toutefois, la collection d’objets qui y seront présentés n’est pas suffisante pour l’instant.

C’est pourquoi la collaboration de la population est demandée, pour dénicher tous objets, photos ou archives permettant de rendre compte des différentes étapes de sa vie.

L'exposition devrait d'abord être présentée au Musée de la civilisation et pourrait ensuite partir en tournée. (Archives) Photo : Radio-Canada / Anne-Josee Cameron

L’an dernier, le Musée de la civilisation a fait un appel à contribution similaire, afin de documenter la pandémie. Ce type de demande reste toutefois plutôt rare, même s’il était nécessaire dans le cas de René Lévesque. C’est un peu inusité, parce que René Lévesque, bien qu’il soit un personnage très important, il ne ramassait pas d’objets. […] Il était peu attaché à ce genre de choses et il a donc légué peu de choses , explique M. La Roche.

Les objets peuvent être soumis en ligne par formulaire  (Nouvelle fenêtre) jusqu’au 14 avril. Il n’est pas nécessaire d'en faire don au Musée. Les objets pourront être remis aux propriétaires après la fin de l’exposition.

100e anniversaire de sa naissance

L’exposition, en collaboration avec la Fondation René-Lévesque, devrait accueillir ses premiers visiteurs en novembre prochain. Selon le directeur général de la fondation, Martin Roy, elle constituera l'un des piliers des commémorations entourant le 100e anniversaire de naissance de celui qui a si profondément marqué l'histoire du Québec et dont l'héritage continue d'influencer la vie des Québécoises et Québécois .

René Lévesque tient l'accord constitutionnel signé par Pierre Elliott Trudeau. (Archives) Photo : La Presse canadienne / PC/Ron Poling

Plusieurs autres activités sont d’ailleurs prévues dans la prochaine année pour souligner la vie du 23e premier ministre du Québec.

Après son passage à Québec, l’exposition pourrait circuler. Le Musée de la civilisation a d’ailleurs déjà entamé les démarches afin de l’exporter à l’extérieur de la capitale provinciale.