Un collège étudie la capacité des robots sociaux à réduire l’isolement des aînés

Ce projet est important, car il aidera à s’attaquer à quelques-unes des barrières auxquelles font face les personnes âgées, particulièrement dans le Nord, à se sentir connectés , a déclaré la Dre Christina DeRoche, la directrice de la recherche du Collège Canadore.

Les robots utilisés dans le cadre de la recherche peuvent être programmés avec différentes applications, explique la chercheuse principale du projet, Anna-Liisa Mottonen.

Ils peuvent par exemple effectuer des appels vidéo, faire jouer de la musique, montrer des photos ou faire jouer un film.

Anna-Liisa Mottonen souligne que la pandémie a exacerbé la solitude et l'isolement des aînés. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas une liste exhaustive , indique-t-elle. Ce sera adapté aux préférences des personnes aînées.

Des personnes vivant dans des résidences pour retraités ou des logements sociaux collaboreront avec des étudiants dans le cadre de ce projet, précise Mme Mottonen, qui est professeure en sciences sociales.

Les assistantes de recherche seront responsables de programmer les robots et de faciliter leur utilisation par les personnes âgées.

Ces robots, surnommés Mindy et Mork, sont parmi ceux qui seront déployés dans des foyers de soins de longue durée dès le mois de mars. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

La chercheuse ajoute que quelques étudiants francophones participeront à la recherche, qui devrait durer environ huit semaines.

« Pour les aînées francophones, il n’y a simplement pas autant de services. Je crois que d’avoir les deux langues officielles dans ce projet est bénéfique pour ne pas négliger une partie de la population âgée. » — Une citation de Anna-Liisa Mottonen, professeure en sciences sociales

Les données recueillies, notamment grâce à des questionnaires sur la solitude ressentie par les personnes âgées avant et après la recherche, permettront de développer des projets de plus grande envergure.

Nous espérons que notre étude mènera à des solutions que les foyers de soins de longue durée pourront adopter , a exprimé de son côté George Burton, président du Collège, en entrevue avec Radio-Canada.

Il souhaite que le projet permette de développer des robots utiles qui pourront être déployés partout en Ontario .

L’association des enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario (RTOERO) a fait un don de 5000 $ pour le projet, mené au Village, une installation de recherche appliquée du Collège Canadore.

Le Village permet de développer de nouvelles façons de s’occuper des aînés et de former une nouvelle génération de professionnels de la santé et des services sociaux.

Les enseignantes et enseignants de retraités de l’Ontario RTOERO a identifié l’isolement social comme un enjeu important pour notre population âgée , souligne Doug Bolger, président du District 43 de Les enseignantes et enseignants de retraités de l’Ontario RTOERO .

Son homologue du district 44, Louise Guérin, note que cet enjeu touche particulièrement les retraités les plus âgés. Ils dépérissent à cause de quelque chose, pas juste à cause du vieillissement.

Le district 44 de RTOERO, présidé par Louise Guérin, regroupe entre autres des retraités de la région de North Bay et de Nipissing Ouest. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Tous doivent s’investir dans les solutions , affirme Louise Guérin. C’est pourquoi le District 44 Région du ciel bleu de Les enseignantes et enseignants de retraités de l’Ontario RTOERO s’est investi comme partenaire dans ce projet de recherche.

Elle ajoute que la composante francophone du projet est essentielle. Quand on est malade et qu'on n'est pas bien, on a beaucoup plus de facilité à décrire comment on se sent en français.

« Nous croyons que ce projet a le potentiel de fournir de la recherche significative sur l’utilisation des robots pour aider à créer des interactions avec les aînés dans les foyers de soins de longue durée. » — Une citation de Doug Bolger, président du District 43 de Les enseignantes et enseignants de retraités de l’Ontario RTOERO

Le projet doit commencer dès que les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19 le permettront.