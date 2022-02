Quand l’amour frappe au travail

Lundi, de nombreux Canadiens et Canadiennes célèbrent la Saint-Valentin en compagnie de leur douce moitié… qui est peut-être aussi leur collègue.

C’est le cas du Calgarien Zac Morris, qui a eu des relations avec des personnes au bureau… avant de rencontrer sa femme : J'ai toujours pensé que le lieu de travail était un endroit idéal pour rencontrer quelqu'un, car il n'y a pas vraiment de pression, comme cela est le cas dans un bar.

Selon lui, cet attrait pour des collègues s’explique en partie par l’absence de pression. Peut-être que des étincelles jaillissent à un moment donné et que cela semble se faire plus naturellement, dit-il. C'est un peu mon point de vue sur la raison pour laquelle cela m'est arrivé de nombreuses fois sur le lieu de travail.

Les psychologues expliquent que les gens ont tendance à développer une préférence pour les choses ou les personnes qu'ils connaissent mieux que les autres.

Anna Gosline, qui habite à Vancouver, s’est retrouvée dans une situation similaire lorsqu’elle a rencontré son futur mari au travail.

Je me souviens qu'il sortait de la salle de presse. Et je pense que Bridget Jones était dans l'air du temps parce que, dans mon cerveau, j'ai pensé : "Ding Dong! Je vais m'en occuper!" C'est ce qui m'a traversé l'esprit.

Elle estime néanmoins que ce genre de relation peut comporter son lot de complications : Cela peut entraîner un certain malaise lorsque les choses ne fonctionnent pas [...] Il y a plusieurs exemples qui peuvent nous inciter à nous méfier, car cela peut donner lieu à des situations professionnelles difficiles.

Des politiques de fréquentation au travail?

Selon Cissy Pau, consultante principale à Clear HR Consulting, les politiques relatives aux fréquentations peuvent devenir compliquées, car de nombreuses relations ne passent pas immédiatement du stade de l'amitié à celui de la fréquentation officielle.

Créer une politique pour le plaisir de créer une politique ne fonctionne pas nécessairement et on ne peut pas contrôler quelqu'un et lui interdire de devenir ami avec cette autre personne. Ce n'est pas comme cela que les humains fonctionnent , dit-elle.

Selon Cissy Pau, la meilleure politique consiste à définir des attentes claires en matière de fréquentation sur le lieu de travail, comme le fait d'être professionnel et respectueux.

Wendy Giuffre, présidente de Wendy Ellen, une entreprise de ressources humaines de Calgary, estime que les relations au travail ne devraient pas avoir lieu entre un patron et son employé, ou lorsqu'une personne a une influence sur la carrière, le chèque de paie ou les promotions de l’autre personne.

D'après les informations de Jade Markus