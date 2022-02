Les cellules s’auto-organisent pour générer les forces qui modèlent la forme des différents organes et tissus, montrent les travaux de scientifiques suisses. Ces derniers comparent le phénomène à une « tornade » cellulaire.

Le Pr Karsten Kruse et des collègues biochimistes et physiciens de l’Université de Genève (UNIGE) se sont intéressés aux principes généraux, grandement incompris, qui régissent la création d’architectures multicellulaires complexes, comme les organes et les tissus.

Comment les cellules parviennent-elles à s’organiser et à prendre des formes si différentes? Par exemple, par quel processus les cellules forment-elles les plis de l’intestin ou les alvéoles des poumons?

Dans ses travaux, l’équipe helvétique a voulu tester les facultés des tissus cellulaires à s’auto-organiser spontanément. Pour y arriver, elle a contraint des cellules musculaires confinées sur des disques d’adhésion à reproduire des formes simples in vitro.

Les scientifiques ont observé que les cellules s’auto-organisent rapidement en s’alignant dans une même direction. Elles se mettent à tourner ensemble pour former une spirale ordonnée, à l’image d’une foule contrainte de marcher dans une salle qui finit par aller dans le même sens par facilité.

On constate que la spirale, qui concentre les forces cellulaires en son centre, y accumule les cellules nouvellement formées par division cellulaire. Ainsi, la spirale va petit à petit se transformer en vortex, créant une protrusion au milieu du disque , explique le Pr Kruse.

Ensuite, cette protrusion cylindrique, maintenue par les forces de rotation collective des cellules, finit par créer un effet ressemblant à une tornade.

Cette protrusion peut atteindre jusqu’à un demi-millimètre, ce qui est énorme pour une base qui ne fait pas un centième de millimètre , affirment les chercheurs, qui ont observé une véritable petite tornade cellulaire en trois dimensions tournant sur elle-même.

Des protrusions sont des structures couramment observées dans le développement de l’embryon.

Créateurs de tornades

Selon les chercheurs, les défauts topologiques représentent les endroits où les forces physiques qui s’exercent sur les cellules sont soit très faibles, soit très intenses. Ces défauts seraient, toujours selon eux, les créateurs des tornades cellulaires.

La formation de ces tornades cellulaires constituerait un mécanisme simple de morphogenèse spontanée, dicté par les propriétés uniques des assemblages multicellulaires , poursuivent les auteurs de ces travaux, publiés dans la revue Nature Materials (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Le groupe de recherche a aussi constaté que les structures en forme de tornade ressemblent aux structures que l’on observe dans le développement de l’embryon, par exemple pour les doigts ou les plis de la couche intestinale. Cette auto-organisation spontanée et sans régulation biochimique pourrait être l’étape initiale de la formation des protrusions de l’embryon , affirme le biochimiste Aurélien Roux.

En outre, les chercheurs ont établi que ce sont bien les défauts topologiques qui contrôlent l’organisation des cellules et déterminent la forme qu’elles vont adopter.

« Notre étude montre que les cellules n’échappent pas aux lois de la physique, mais sont soumises aux mêmes contraintes que tous les matériaux; elles les exploitent pour concentrer leurs forces et créer des formes uniquement vues dans le vivant. » — Une citation de Karsten Kruse, de l’Université de Genève