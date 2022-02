Le ministre Doyle Piwniuk souhaite la fin du blocage au poste frontalier d’Emerson

Le ministre occupe son poste depuis le remaniement ministériel du mois dernier.

Il a hésité lorsque les journalistes lui ont demandé ce qu’il fallait faire pour mettre fin aux actions de protestation à la frontière qui ont débuté il y a quatre jours. Il s’est souvent interrompu au milieu de phrases, en plus d’être essoufflé et de répéter ses points de discussion.

J’aimerais vraiment que le blocage cesse , a déclaré Doyle Piwniuk

Lorsqu’il a été questionné sur ce que son gouvernement comptait faire, il a plutôt répondu qu’il s’agissait d’une question fédérale avant de faire volte-face. Il a aussi affirmé qu’il s’agissait d’un dossier pour le ministère provincial de la Justice et de la Gendarmerie royale du Canada.

Doyle Piwniuk est le député de la circonscription de Turtle Mountain au Manitoba et ministre du Transport et de l’Infrastructure. Photo : Législature du Manitoba

Le ministre a reconnu que la situation fait perdre de l’argent aux entreprises de camionnage. Il a suggéré à toute personne qui doit traverser la frontière de se tourner vers d’autres postes frontaliers, comme à Gretna, à environ 30 kilomètres à l’ouest d’Emerson.

Doyle Piwniuk a souligné qu’il s’agit d’un inconvénient, mais il a ajouté que nous voulons nous assurer qu'il y a du respect de part et d'autre .

Nous voulons avoir du respect pour les manifestations pacifiques, mais nous voulons aussi nous assurer de maintenir nos échanges commerciaux avec les États-Unis.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la province ne demande pas clairement aux manifestants de rentrer chez eux, Doyle Piwniuk a répondu qu’il souhaitait une manifestation pacifique qui permet aussi la poursuite du commerce international.

Il a indiqué que le gouvernement surveille la situation de façon régulière et fait tout ce qui est possible pour assurer le passage des marchandises essentielles comme les fournitures médicales et le bétail.

Lundi, les manifestants laissent passer les camions avec du bétail.

Lorsque les médias ont fait remarquer au ministre que la manifestation au pont Ambassador à Windsor avait été arrêtée et que les manifestants ont été délogés après la déclaration de l’état d’urgence en Ontario, il a qualifié le lien avec Détroit de plus vital que le poste d’Emerson.

Il a ensuite répété que d’autres points de passage le long de la frontière manitobaine sont toujours accessibles.

La Gendarmerie royale du Canada GRC négocie l’ouverture d’une voie

Un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada GRC indique qu’il y a toujours 75 véhicules, dont des semi-remorques, des camionnettes, de la machinerie agricole et de construction, et même des chasse-neige, qui bloquent toutes les voies menant au poste frontalier.

Des négociateurs de la Gendarmerie royale du Canada GRC s’entretiennent avec les organisateurs de la manifestation lundi pour tenter d’ouvrir une voie de circulation afin de permettre aux véhicules de traverser dans les deux directions, a indiqué le sergent Paul Manaigre dans un courriel adressé à CBC.

Aucune contravention n’a été distribuée et aucune arrestation n’a été effectuée dans le cadre du blocage de la frontière , a-t-il précisé.

Lundi après-midi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devrait annoncer que son gouvernement invoque la Loi sur les mesures d'urgence pour mettre un terme aux manifestations qui bloquent le centre-ville d’Ottawa et des postes frontaliers du pays.