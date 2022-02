Meurtre de Ahmaud Arbery en Georgie : début du procès pour crime haineux

Après cinq jours de sélection du jury, le procès fédéral de Gregory McMichael, 66 ans, son fils Travis McMichael, 36 ans, et son voisin William Roddie Bryan, 52 ans, s'est ouvert lundi devant le tribunal fédéral de la ville côtière de Brunswick.

Huit Blancs, trois Noirs et un juré hispanique font partie du jury principal.

Le père du jeune homme abattu, Marcus Arbery, a déclaré aux journalistes à l'extérieur du palais de justice qu'il était très satisfait .

La diversité que représente la présence de trois jurés noirs est encourageante et c'est significatif , a déclaré Barbara Arnwine, une avocate soutenant la famille d'Arbery.

Le jury décidera si les préjugés raciaux ont motivé les actions des accusés lorsqu'ils ont poursuivi Arbery, une question qui n'a pas été examinée dans le premier procès. Les procureurs fédéraux vont essayer de prouver que les accusés ont poursuivi Arbery à cause de sa race, un crime haineux passible d'une peine de prison à vie.

La mère d'Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones, près du palais de justice du comté de Glynn (archives) Photo : Getty Images / Sean Rayford

Les trois hommes ont été reconnus coupables de meurtre dans un procès d'État l'année dernière et ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre du jeune joggeur noir de 25 ans.

Ils avaient déclaré à la cour d'État qu'ils essayaient de procéder à une arrestation citoyenne.

Le père et le fils Greg et Travis McMichael avaient poursuivi Arbery dans une camionnette après l'avoir vu en train de courir dans leur quartier le 23 février 2020. Un voisin, William Roddie Bryan, s'était joint à la poursuite dans son propre camion et avait enregistré la vidéo de Travis McMichael abattant Arbery avec un fusil de chasse.

Aucune arrestation n'a été faite dans cette affaire jusqu'à ce que la vidéo soit diffusée en ligne deux mois plus tard.

Dans le procès qui débutait lundi, il n'est pas certain si les procureurs ont l'intention d'introduire des preuves qui n'ont pas été introduites dans le procès de l'État, telles que la plaque d'immatriculation de Travis McMichael sur laquelle figure le drapeau déployé par la Confédération pro-esclavagiste du Sud pendant la guerre civile de 1861-1865.

Aujourd'hui, elle est considérée par certains comme un symbole de suprémacisme blanc et par d'autres comme un rappel de leur héritage sudiste.

La cour doit entendre l'agent spécial Richard Dial du Georgia Bureau of Investigation, qui a précédemment relevé que Bryan a dit à son bureau que Travis McMichael avait proféré une insulte raciale alors qu'Arbery était en train de mourir.

La juge a dit qu'elle s'attendait à ce que ce procès pour crime haineux dure de sept à douze jours.