le conseiller MIke duggan s’excuse pour ses propos controversé sur le drapeau confédéré

L'élu de Gatineau a tenu à présenté ses excuses, lundi, auprès de la population et du conseil municipal pour la banalisation du drapeau confédéré au Canada, qui a été aperçu au sein des protestataires lors de la première fin de semaine de manifestation à Ottawa.

Des propos maladroits et hors contexte, qui ont créé une controverse , a expliqué M. Duggan.

« j'en suis tout à fait désolé. J’aurais dû faire plus attention. » — Une citation de Le conseiller de Gatineau, Mike Duggan

Plus tôt ce mois-ci, le conseiller avait créé un profond malaise en affirmant, dans une entrevue accordée au quotidien Le Droit, que le drapeau confédéré aperçu parmi les manifestants du convoi de camionneurs, sur la colline du Parlement, était un symbole de rébellion et non de racisme.

L'utilisation de ces drapeaux dans le contexte de Ottawa 2022 ne doit pas être considérée comme raciste ou incitant à la violence. D'après mes observations, ils étaient utilisés comme symboles de la dissidence , avait-il dit.

Une maladresse, explique le conseiller

Dans une conférence de presse lundi après-midi, Mike Duggan a précisé que le but de sa conversation avec le journaliste qui avait rapporté ses propos sur le drapeau confédéré n’était pas de défendre de manière absolue le rassemblement à Ottawa.

Il a expliqué qu’il « voulait tout simplement offrir une perspective différente sur ces événements », en admettant qu'il a été visiblement maladroit.

M. Duggan a assuré qu'il n’avait nullement l’intention de causer une telle polémique, en ajoutant qu'un incident du genre, le concernant, n'allait plus de reproduire.

Pour démontrer le sérieux de ses propos, le conseiller Duggan a d'ailleurs réclamé que la ville se dote d’une politique pour identifier, dénoncer et supprimer rapidement les symboles haineux.

Il a aussi présenté ses excuses spécifiques auprès de deux collègues à la table du conseil issues des minorités visibles, Bettyna Bélizaire et Olive Kamanyana, avec qui il espère rétablir les relations .

Excuses tardives en raison d'un manque de ressources, dit Duggan

Questionné à savoir pourquoi présenter ses excuses 11 jours après la publication de ces propos controversés, le conseiller Mike Duggan s’est défendu en explique que c’était une question de ressources .

« J’aurais dû être mieux équipé », a-t-il admis.

M. Duggan a soutenu qu’il n’avait pas d'aide professionnelle pour gérer la situation. Le conseiller a toutefois assuré avoir corrigé le tir, puisqu'il a indiqué avoir, depuis, trouvé quelqu’un pour l'aider à transmettre un message clair et précis et éviter ce genre d'incident.

« Je dois être un peu plus adulte maintenant, un peu plus politicien, parce que… Voilà le résultat. » — Une citation de Mike Duggan, conseiller du district de Pointe-Gatineau

Le représentant de Pointe-Gatineau espère que ces excuses seront suffisantes pour ses collègues du conseil municipal. La mairesse et des conseillers avaient exprimé le désir de sanctionner Mike Duggan à la suite de la controverse.

Le conseiller pourrait ainsi se voir retirer son postes au sein de comités. Une décision doit être prise lors de la réunion du conseil municipal le 15 février.

Mike Duggan souhaite maintenant avoir convaincu ses collègues de sa bonne foi.

« J’espère qu’ils vont évaluer la compétence et l’expérience et non une bibite médiatique.[...] j'espère que j'aurai l’occasion de me défendre, c'est ça qui m'inquiète, que ce soit arbitraire, qu’on va me punir, mais basé sur quoi? », a déclaré le conseiller.

Le conseiller et président du conseil municipal, Daniel Champagne, a pris connaissance des excuses de son collègue. Prudent, il répond que ce sera aux Gatinois de juger de leur pertinence et leur sincérité. Par ailleurs, il fait valoir que le conseil municipal a toute la légitimité pour nommer les personnes qu’il juge appropriées aux sein des commissions et comités. Plusieurs nominations doivent justement avoir lieu mardi soir.

Par ailleurs, le conseiller du district de Pointe-Gatineau affirme vouloir se consacrer à tâche de conseiller municipal, et assure n’ avoir aucune intention de se joindre à l’équipe du chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, lors des élections provinciales au Québec en octobre.

Appui aux camionneurs

Mike Duggan s’est rendu plus d'une fois sur le site de l’occupation d’Ottawa.

Sur une photo obtenu par Radio-Canada et authentifié par M. Duggan, on le d'ailleurs voit fraterniser avec chef du groupe de protestation Les Farfadass, Steeve Charland, bien présent à Ottawa, depuis le début des manifestations.

Sur la photo, dont Radio-Canada a obtenu copie, on reconnait le conseiller Mike Duggan (gauche), en compagnie du chef du groupe de protestation Les Farfadass Steeve, Charland. Photo : Gracieuseté : Frank Balou

Concernant sa position face à ce mouvement contestataire, il répond qu’il faut suivre les lois municipales, provinciales et fédérales, nos serments et nos éthiques personnels.

Mike Duggan a ajouté qu’il croyait le comportement des manifestants sur la colline du Parlement est conforme , et que c’est le rôle des médias de témoigner ça et de [le] partager avec [leur] public .

Avec les informations de Nathalie Tremblay