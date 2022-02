Résolu achète la centrale de cogénération de Boralex à Senneterre

L’entente annoncée lundi est intervenue vendredi dernier et le coût de la transaction n’a pas été dévoilé.

La centrale produit 34,5 mégawatts d’électricité à partir de biomasse provenant de différentes entreprises forestières de la région, dont la scierie de Résolu à Senneterre.

Pour nous, c’est une acquisition qui s’inscrit dans notre stratégie de consolider notre présence dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. On avait fait des investissements à Comtois dans une ligne de sciage, on a annoncé l’année passée des investissements de tout près de 28 millions de dollars dans la Scierie Senneterre pour une raboteuse et des bacs de tri automatisé, enfin une série d’améliorations comme ça pour continuer à améliorer la performance de nos actifs dans la région , fait valoir Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Résolu.

Transfert des employés

Résolu entend poursuivre les opérations de la centrale sous leur forme actuelle, continuer de s’approvisionner auprès des différentes entreprises forestières de la région et la trentaine d’employés de Boralex à Senneterre se verra offrir un transfert chez Résolu.

Ils utilisaient déjà nos sous-produits du sciage, au niveau de la biomasse, pour produire de l’énergie, alors c’est ce qu’on entend faire, nous on va continuer à utiliser nos écorces, donc notre biomasse pour produire cette énergie-là, et continuer les activités comme elles sont. Les emplois seront transférés aussi vers Résolu. Dans le fond, c’est une transaction qui s'inscrit dans la continuité des opérations , estime Louis Bouchard.

La transaction doit maintenant obtenir les autorisations réglementaires ainsi que le consentement d’Hydro-Québec.

La centrale de Senneterre était le dernier actif de production d'énergie à base de biomasse de Boralex.