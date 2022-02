Déconfinement devancé : entre réjouissance et inquiétudes en Ontario

Le premier ministre Doug Ford a annoncé lundi que le calendrier de déconfinement serait devancé, citant entre autres la baisse des hospitalisations et du taux de positivité des tests de dépistage PCR.

Le président de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi, dit que le déconfinement hâtif est une bonne nouvelle pour les entreprises ontariennes et la relance économique .

Il presse toutefois le gouvernement de communiquer un plan clair pour que les entreprises puissent rouvrir de façon sécuritaire et rester ouvertes et demande du soutien pour ses membres.

« La pandémie de COVID-19 et la crise économique qui y est liée ont créé un environnement instable et imprévisible pour les compagnies en Ontario. C'est sans parler de facteurs de risque comme l'inflation, les pénuries de main-d'oeuvre et les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. »