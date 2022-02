COVID-19 : deux décès supplémentaires au Bas-Saint-Laurent

La région a enregistré ses 9 e et 10 e décès du mois de février pendant la fin de semaine. Le Bas-Saint-Laurent compte maintenant 93 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région.

Au chapitre des hospitalisations, la situation demeure relativement stable depuis vendredi dernier. Lundi, le bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS fait état de 26 patients alités, dont deux qui nécessitent des soins intensifs.

Le Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup compte neuf personnes en zone chaude , ainsi que deux patients aux soins intensifs. Pour sa part, l'hôpital de Rimouski accueille 14 Bas-Laurentiens atteints de la COVID-19; un autre se trouve à Amqui.

À l'échelle provinciale, Québec recense une légère hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 lundi : 14 patients de plus sont infectés par la maladie par rapport à la veille, pour un total de 2095 personnes hospitalisées partout dans la province.

Omicron toujours aussi présent

Le variant Omicron continue de se propager au Bas-Saint-Laurent alors que 229 nouveaux cas détectés par test PCR ont été répertoriés au cours de la fin de semaine. C’est dans la Municipalité régionale de comté MRC de Rimouski-Neigette que le nombre de nouvelles infections est le plus important, avec 70 cas en 48 heures.

Nombre de cas de COVID-19 répertoriés au Bas-Saint-Laurent lors de la fin de semaine Nombre de cas de COVID-19 répertoriés au Bas-Saint-Laurent lors de la fin de semaine MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1541 (+12) Rivière-du-Loup 3217 (+41) Témiscouata 1355 (+17) Les Basques 546 (+5) Rimouski-Neigette 3546 (+70) La Mitis 1138 (+16) La Matanie 1100 (+35) La Matapédia 1224 (+32) Indéterminés 4 (+1)

Mentionnons que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS n’avait pas été en mesure de transmettre ses données quotidiennes vendredi dernier en raison d’un pépin technique. Le conseiller aux relations médias de l’organisation, Gilles Turmel, indique que ce sont finalement 91 cas de COVID-19 qui se sont ajoutés au bilan régional du 11 février. La région compte donc un total de 13 671 infections depuis le début de la pandémie. Il s’agit cependant uniquement de résultats positifs obtenus par test de dépistage PCR.

Le nombre de cas annoncé dans les bilans quotidiens doit être interprété avec prudence. L'introduction des tests rapides et l’accès limité aux tests PCR affectent ces données. Une nouvelle plateforme d’autodéclaration des cas permettra au public de déclarer le résultat d’un test rapide, mais il n’est pas encore clair à quel point cela permettra d’avoir un bon aperçu de la situation générale. Pour l’instant, le nombre d’hospitalisations et de décès ainsi que le taux de positivité sont les meilleurs indicateurs.

Début de la vaccination mobile

Dans le but de joindre le plus de Bas-Laurentiens possible, des équipes de vaccination du CISSS entament cette semaine une vaste tournée du territoire.

Au cours des prochaines semaines, des centres de vaccination éphémères seront déployés dans près d’une centaine de municipalités  (Nouvelle fenêtre) . Les cégeps de la région ainsi que l’Université du Québec à Rimouski UQAR seront de nouveau visités, de même que quatre entreprises privées qui comptent de nombreux employés.

Pour consulter l'horaire et les lieux qui seront visités par les vaccinateurs, consulter le site web du CISSS du Bas-Saint-Laurent  (Nouvelle fenêtre)

L’objectif du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS est d’aller à la rencontre des citoyens qui habitent en dehors des villes centres.