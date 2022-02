Importante croissance démographique à Wolfville en Nouvelle-Écosse

Plusieurs régions de l’Atlantique enregistrent une croissance de leur population. Après Cornwall à l’Île-du-Prince-Édouard, la ville de Wolfville en Nouvelle-Écosse connaît la deuxième plus grande augmentation de la population en Atlantique, parmi les communautés urbaines.

Selon Statistique Canada, la municipalité a connu une hausse de 20,5 % de sa population, entre 2016 et 2021.

Cette communauté de la vallée d'Annapolis est au cœur d’une région agricole avec des sols fertiles et un microclimat propice à la culture des fruits et légumes et à la production vinicole.

La ville de Wolfville compte maintenant 5055 résidents. Mais la population peut monter à près de 8500 personnes durant l’année scolaire. C’est grâce à l'Université Acadia établie sous ce nom en 1891.

Originaire de l'Ontario, Ginette Goulet fait partie des nouveaux résidents de Wolfville en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Ginette Goulet fait partie des nouveaux arrivants à Wolfville. Elle est originaire d'Oshawa en Ontario, mais elle est tombée en amour avec l’endroit.

J'ai mis les pieds à Wolfville pendant une entrevue, puis j'ai adoré alors, j'ai choisi Wolfville , dit-elle.

La conseillère en développement communautaire a su reconnaître les atouts de cette communauté.

Ils ont un petit journal qui s'appelle le Grapevine , raconte-t-elle.

Je feuilletais ça, c'était la première fois que je le voyais. Et il y avait tellement d'activités culturelles que je me suis dit ''les gens ne travaillent pas ici''!

« Wolfville est unique »

C’est vrai que les attraits sont nombreux, dit la coprésidente de la Société de développement commercial, Linda MacDonald.

Linda MacDonald, coprésidente de la Société de développement commercial de Wolfville et propriétaire d'une galerie d'art. Photo : Radio-Canada

Les chiffres peuvent sembler étonnants, mais Wolfville est unique , lance-t-elle.

Elle donne l’exemple des paysages de campagne bucolique à seulement une heure de voiture d'Halifax.

Elle rappelle que la région vinicole attire les touristes. Sans oublier l'Université Acadia qui contribue grandement à la vie artistique et culturelle de la ville.

La mairesse se réjouit de cette croissance de la population de sa ville. Wendy Donovan croit que plus il y a de résidents qui travaillent et paient leurs impôts, plus il y aura de fonds disponibles pour des projets d’infrastructures.

Nous sommes en terrain inondable et il faut améliorer nos digues , souligne-t-elle.

La mairesse voit cette croissance démographique comme une solution aux infrastructures vieillissantes et croit aussi que l'arrivée de nouveaux résidents contribue au dynamisme de la ville.

D’après un reportage de Paul Légère