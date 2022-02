C’est la fin des limites de capacité en raison de la COVID-19 au Manitoba

À compter de mardi, plus aucune limite concernant le nombre maximum de personnes en raison de la COVID-19 dans des endroits tels que les restaurants, les lieux de divertissement ou encore les bars ne sera en vigueur au Manitoba.

La province a annoncé vendredi qu’elle allait abandonner peu à peu l’essentiel des mesures en place d’ici le 15 mars.

La première étape du processus commence mardi. Outre les lieux de restauration, plus aucune limite ne s’impose aux manifestations sportives intérieures et extérieures, les casinos, ainsi qu'aux rassemblements dans les résidences privées.

Par ailleurs, les limites de capacité sont supprimées pour les rassemblements publics en plein air. Cependant, pour les rassemblements publics intérieurs, ils restent limités à 50 personnes, sauf si une preuve de vaccination est requise. Dans ce cas, il n’y a plus aucune limite.

De plus, les jeunes de 12 à 17 ans participant à des sports et à des activités de loisirs en salle ne sont désormais plus tenus de fournir une preuve de vaccination ou de test récent.

Les masques toujours en vigueur

Mardi marque aussi la fin de l’obligation faite à tous les contacts proches non vaccinés d’une personne ayant contracté la COVID-19 de s’isoler. Dorénavant, il s’agit simplement d’une recommandation.

Par contre, l’isolement reste obligatoire pour toutes les personnes symptomatiques ou déclarées positives à la COVID-19, et les déplacements dans le nord du Manitoba restent restreints.

L’obligation de s’isoler en entrant sur le territoire manitobain, quant à elle, est levée.

Du côté des masques, les règles ne changent pas, et leur port est toujours obligatoire jusqu’au 15 mars.

C’est notamment le cas dans les écoles : même si celles-ci passent au niveau jaune du système de réponse à la COVID-19 mardi, les élèves et les enseignants doivent continuer à porter un masque sauf pendant les cours d'éducation physique.

L’obligation de fournir une preuve de vaccination ne change pas non plus pour l'instant. Le gouvernement provincial compte abandonner cette mesure le 1er mars.

Les assouplissements annoncés vendredi par le gouvernement progressiste-conservateur de Heather Stefanson suivent l'exemple de l’Alberta et de la Saskatchewan, qui ont annoncé, la semaine dernière, des mesures similaires.

Le Manitoba compte abandonner toutes les restrictions sanitaires le 15 mars.

L’ensemble des changements concernant les restrictions peut être consulté sur le site de la province  (Nouvelle fenêtre) .