Le discours de Scott Moe aux non-vaccinés a changé depuis le variant Delta

La semaine dernière, le premier ministre de la Saskatchewan a demandé au public de tendre la main aux personnes de leur entourage qui refusent de se faire vacciner. Il a ajouté qu’il était temps de travailler ensemble pour mettre fin à la division qui règne dans la province et partout au pays.

Ne perdons pas un ami ou un membre de la famille à cause de ce virus. Rassemblons-nous, peu importe les conversations qui ont eu lieu ces derniers mois , a souligné Scott Moe.

Des propos qui avaient été repris par son homologue albertain, mardi, lorsqu’il a lui aussi annoncé que sa province allait lever les restrictions sanitaires. Jason Kenney a indiqué que les restrictions ont divisé les familles et les amis, en plus d'enflammer les tensions dans les communautés et les quartiers .

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a comparé l'ostracisme des personnes non vaccinées « à l'attitude qui a circulé en Amérique du Nord au milieu des années 1980 envers les personnes atteintes du VIH ou du sida», lors d'une conférence de presse mardi. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Un discours qui a changé

En septembre, lorsque son gouvernement avait décidé de remettre en place les mesures sanitaires, Scott Moe avait indiqué que la vague du variant Delta était presque entièrement liée aux personnes qui refusent de se faire vacciner.

Notre gouvernement a été patient, peut-être trop patient. Le choix de se faire vacciner ne vous nuit pas seulement en tant qu’individu, mais il a un sérieux impact sur ceux qui ont fait le bon choix [de se faire vacciner] , avait alors indiqué Scott Moe.

Puis, quelques mois plus tard, en décembre, le message avait quelque peu changé. Le premier ministre demandait à son gouvernement et aux Saskatchewanais d’éviter de stigmatiser les personnes non vaccinées.

À mesure que nous avançons, l'approche de ce gouvernement sera celle du dialogue respectueux. Nous comprenons que nous pouvons être en désaccord sans être désagréables , avait mentionné Scott Moe lors de la dernière session législative d’automne.

Mais, lors d’une entrevue de fin d’année accordée à nos collègues de CBC, il a admis que son gouvernement aurait dû mettre en place les mesures sanitaires au moins deux semaines plus tôt en septembre.

Finalement, la semaine dernière, Scott Moe a indiqué que l’exigence vaccinale avait joué son rôle dans la province, soit d'encourager le plus de gens possible à se faire vacciner, et qu’il était temps de passer à la prochaine étape qui est, selon lui, d’apprendre à vivre avec la COVID-19.

Il a ajouté que l’obligation vaccinale et les mesures sanitaires avaient créé deux classes de citoyens dans la province. Il croit également que bon nombre de personnes entièrement vaccinées font partie de ceux qui s’opposent aux restrictions.

Avec des informations d’Adam Hunter