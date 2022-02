Des affiches de personnalités pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs

Les écoles du Conseil scolaire catholique de Calgary soulignent le Mois des Noirs avec des affiches mettant en valeur d’éminentes personnalités noires. L’initiative a débuté au secondaire anglophone Father Lacombe, lorsqu’un des enseignants a commencé à créer des affiches de célèbres Canadiens noirs et de leurs contributions ou réalisations importantes.

L’enseignante Sheryl Campbell, l’une des personnes à l’origine de cette campagne, estime qu’il est important pour les étudiants noirs de pouvoir s’appuyer sur des exemples.

Étant née et élevée à Calgary, je n'ai jamais eu la chance de voir des Noirs qui jouent des rôles importants. En tant qu'enseignante à Father Lacombe, qui est très une école très diversifiée, je me devais de leur montrer des gens qui, dans le monde, dans notre société, dans notre communauté, font des choses extraordinaires qu'ils peuvent imiter.

« C'est une très bonne histoire que les élèves peuvent voir et imiter, en se disant : "Si tu peux le faire, je peux le faire aussi". » — Une citation de Sheryl Campbell, enseignante au secondaire Father Lacombe et chef d'équipe du comité Justice, égalité, diversité et inclusion

L'une de nos premières affiches représentait le Calgarien Ezzrett 'Sugarfoot' Anderson, qui a joué pour les Stampeders. Puis, il y a quelques années, nous avons ajouté Jean Augustine, qui a été la première femme noire à occuper un poste de ministre fédéral et de députée et qui a lancé le Mois de l'histoire des Noirs [au Canada] il y a plus de 25 ans , a expliqué l’enseignante.

Jonathan Rodney (gauche) et Maytee Nagesh (droite) sont parmi les étudiants qui organisent la campagne du Mois de l’histoire des Noirs au collège Père Lacombe. Photo : Radio-Canada / Conseil scolaire catholique de Calgary

Aux yeux de Jonathan Rodney, l’un des étudiants qui organisent la campagne du Mois de l’histoire des Noirs au secondaire Father Lacombe, les réactions que suscitent les affiches chez ses camarades de classe sont précieuses. Je pense que c'est vraiment cool, parce que cela montre qu'ils prennent l'initiative d'essayer de comprendre l'histoire et la culture des Noirs - comme d'essayer de vous comprendre.

Pour l’étudiante de 12e année Maytee Nagesh, qui est également une organisatrice de la campagne, il est important que tout le monde ait connaissance des exploits de ces personnalités, pas seulement les étudiants noirs .

Elle indique que l’une de ses activités préférées de cette campagne de sensibilisation réside dans les annonces matinales qui soulignent les réussites de personnalités noires.