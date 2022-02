Très peu d’écoles testent le nouveau programme scolaire de l’Alberta

Des experts en éducation remettent en cause l’efficacité du projet pilote destiné à tester le nouveau programme scolaire pour les écoles primaires de l’Alberta vu la faible représentativité des enseignants participant au projet.

Selon des données obtenues par Canadian Broadcasting Corporation CBC par demande d’accès à l’information, aucune école ne teste le programme d’études de français langue première. Tous les conseils scolaires francophones avaient déjà signifié leur refus de participer au projet pilote face à la grogne des parents et des enseignants quant au contenu de la réforme.

Il n'y a pas non plus d'enseignant qui applique le programme de français en immersion. La seule matière enseignée en français dans le cadre du projet pilote, c'est les mathématiques en première et en cinquième année dans une seule école d’immersion.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les nouveaux programmes d’études sociales, de sciences et de beaux-arts n’ont pas non plus recueilli l’enthousiasme des enseignants. Seule une poignée d'entre eux ont accepté de participer au projet pilote pour tester le nouveau programme scolaire dans ces matières, dont presque tous enseignent dans des écoles privées.

Il est clair que la plupart des conseils scolaires n’étaient enthousiastes à l’idée de tester ce programme d’études [sociales]. Nous n’avons en aucun cas un échantillon représentatif , affirme le professeur adjoint d’enseignement à l’Université de Calgary David Scott.

La ministre de l’Éducation, Adriana Lagrange, a déjà indiqué que la réforme des programmes scolaires de ces matières ne serait pas mise en place en septembre. Les nouveaux programmes de mathématiques, d’anglais et d’éducation physique devront cependant être enseignés dès l’automne, même si le contenu de la réforme n’a pas encore été finalisé.

Faible représentativité

Même si plus d’enseignants ont accepté de tester ces trois autres matières, plusieurs experts pensent que le projet pilote ne pourra pas amener à des résultats intéressants. Canadian Broadcasting Corporation CBC a montré les données de la province à cinq experts en éducation, et tous sont arrivés à la même conclusion.

Ils notent que, selon les données fournies par le gouvernement, seuls 5 conseils scolaires publics et catholiques ont accepté de participer au projet pilote sur les 59 que compte la province. Les autres viennent d'écoles privées et à charte.

Un bon projet pilote doit impliquer un large éventail de la population. Il doit contenir des écoles de toutes les régions de la province [...] urbaine et rurale, des populations diverses avec de l’anglais seconde langue et des difficultés d’apprentissage , explique Carla Peck, professeure d’éducation en études sociales à l’Université de l’Alberta.

Selon Carla Peck, il y a un risque que la réforme soit un échec une fois son application en classe. Les enseignants n’appliqueront pas le programme scolaire de manière constante parce qu’il n’y aura pas assez de clarté sur les objectifs puisqu’il n’aura pas été testé assez largement , souligne-t-elle.

À lire aussi : Programme scolaire albertain : 100 000 $ dépensés pour des experts controversés

Les experts s’inquiètent également de la durée limitée du projet pilote. Les enseignants qui participent au projet ont jusqu’à la fin du mois pour envoyer leurs commentaires, soit six mois de tests pour un programme scolaire de 10 mois.

Une expérience positive sur le terrain

L’expérience du conseil scolaire Westwind, à Cardston, dans le sud de l’Alberta, est toutefois plutôt positive pour l’instant. Il s’agit du seul conseil scolaire ayant accepté de participer au projet pilote et de répondre aux questions de Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Nous avons vu de bons résultats avec nos élèves , dit le directeur adjoint du conseil scolaire, Rob Doig.

Il ajoute que les enseignants ont apprécié la spécificité du programme d’anglais, surtout lorsqu’ils n’avaient pas de formation spécifique à ce domaine.

Rob Doig a quelques inquiétudes par rapport à la complexité des concepts mathématiques pour les plus jeunes classes. Il espère que le gouvernement n’ira pas trop vite dans l’application de cette réforme.

Son conseil scolaire est toutefois prêt à enseigner le nouveau programme à l’automne.

D’après le reportage de Janet French