La publicité de Coinbase vole la vedette au Super Bowl

Ce n’était pas le cas : le code menait à un site promotionnel de Coinbase, une plateforme d’achat, de vente et de stockage de cryptomonnaies, sur lequel était offerte une promotion : 15 $ US (19 $ CA) de bitcoins gratuits pour les nouvelles inscriptions, ainsi qu'un tirage au sort de 3 millions de dollars américains (3,8 millions de dollars canadiens) auquel la clientèle peut participer.

Le hic : la publicité a suscité un si fort intérêt que l’application Coinbase n’a pas tenu le coup. Selon le site Downdetector.ca, qui repère les pannes en ligne, les signalements d’internautes concernant Coinbase ont commencé à se multiplier dès 18 h 45, pour atteindre un sommet à 19 h 10, et finalement redescendre vers 19 h 25.

On peut dire que la plateforme a brisé la glace en grand, pour sa première apparition au Super Bowl, dépensant au moins 13 millions de dollars américains (16,6 millions de dollars canadiens) pour une publicité d’une minute au petit écran, si l’on considère qu’un emplacement publicitaire de 30 secondes se détaillait à 6,5 millions de dollars américains (8,3 millions de dollars canadiens) pour l’événement de dimanche soir.

Coinbase a misé sur la nostalgie, avec une formule rappelant l’écran de veille des lecteurs DVD, dont le logo rebondit et change de couleur lorsqu’il touche une extrémité de l’écran.

Des spécialistes de cybersécurité ne recommandent pas de balayer un code QR lorsqu’on ne connaît pas sa provenance. Selon le Centre canadien pour la cybersécurité  (Nouvelle fenêtre) , un code QR malveillant pourrait notamment suivre vos activités en ligne, recueillir vos données sans votre consentement, votre emplacement et des informations sensibles.

Meta, la maison mère de Facebook, a réagi rapidement en publiant sur son compte Twitter Meta Quest (auparavant nommé Oculus Quest) son propre code QR rebondissant. L’URL renvoyait quant à lui à une soirée en réalité virtuelle animée par le groupe Foo Fighters, prévue après le match de football américain.

Les cryptomonnaies ont été très présentes lors de l’événement du Super Bowl ce dimanche, avec des publicités de Crypto.com, de FTX et de eToro, par exemple.

D’autres tendances

Coinbase n’a toutefois pas suscité autant d’intérêt que Mary J. Blige en ligne, selon les recherches Google faites au Canada. L’artiste qui a offert une prestation électrisante à la mi-temps du Super Bowl partageait avec Super Bowl 2022 la tête des requêtes les plus populaires au Canada dimanche, avec plus de deux millions de recherches, concentrées particulièrement en Nouvelle-Écosse et au Québec.

Les téléspectateurs et téléspectatrices ont aussi pu voir la chanteuse dans une publicité de Hologic, une entreprise technologique axée sur la santé des femmes.

Tradition oblige, la population québécoise a aussi cherché la meilleure façon de cuire des ailes de poulet, ce dimanche. Les recherches incluant les mots ailes de poulet ont commencé à grimper vers 15 h 30, pour chuter à partir de 17 h 45 ce dimanche, moins d’une heure avant le début de la partie. Au Québec, on a surtout cherché à savoir comment apprêter ce plat typique du Super Bowl.