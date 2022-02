5 ans après la mort d’un chauffeur d’autobus, ses collègues demeurent sur le qui-vive

Irvine Jubal Fraser a été tué après une altercation entre lui et un passager, près de l’Université du Manitoba.

L’accusé, Brian Kyle Thomas, a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à 12 ans de prison avant toute possiiblité de libération conditionnelle.

Parfois, l'enfer peut se déchaîner , lance un des chauffeurs d’autobus de nuit, dont CBC a préféré taire l'identité par crainte de représailles.

Les chauffeurs sont aussi inquiets quand leur itinéraire les conduit en dehors du centre-ville. Le conducteur explique que la communication peut être difficile pour joindre le centre de contrôle du transport en commun en cas d'urgence. situation grave.

La pandémie crée plus de défis, selon les chauffeurs

Selon le conducteur, la pandémie a empiré les choses.

Vous avez affaire à des gens qui sont sous l'influence d'une substance quelconque, et vous devez vous engager avec eux différemment , raconte-t-il. Et depuis la COVID-19, on se retrouve à appeler le 911 presque tous les jours.

Le directeur de Winnipeg Transit, Greg Ewankiw est du même avis. Il a été chauffeur d’autobus pendant 14 ans.

Bien qu'il pense que le métier de chauffeur d’autobus à Winnipeg est un travail sécuritaire, la pandémie, selon lui, a créé beaucoup de défis.

Des chauffeurs disent remarquer que plusieurs de leurs collègues prennent la retraite anticipée ou un congé pour des raisons de santé mentale.

Le Winnipégois Derek Bilan a pris sa retraite anticipée à cause du stress, après 29 ans de carrière

Selon un employé de la Ville, 86 chauffeurs d'autobus étaient en congé de maladie en date du 10 février, y compris les congés liés à la COVID-19, les congés de deuil et toute autre maladie.

Depuis le début de la pandémie, 146 chauffeurs ont quitté leur emploi, ce nombre n'inclut pas les départs à la retraite.

Toutefois, selon le personnel, ces chiffres ne sont pas incompatibles avec ceux d'avant la pandémie.

La Ville améliore les mesures de sécurité

Depuis 2017, la formation des conducteurs comprend aussi la prévention des agressions, une formation sur la santé mentale puis les dépendances, les tactiques de désescalade et les moyens de gérer le stress.

Un plan de formation a été mis en place en partenariat avec Main Street Project pour comprendre le travail avec les personnes vulnérables, mais cela a été suspendu en raison de la COVID-19.

Depuis 2020, des écrans de protection ont été installés dans les autobus.

Par ailleurs, un projet pilote permet aux caméras à bord des autobus de diffuser directement des images au centre de contrôle en cas d'urgence.

L'année dernière, la Ville a ajouté un signal d'urgence que les opérateurs peuvent émettre et qui modifie le panneau extérieur pour qu'il indique Appel d'urgence 911 et Ne pas monter dans le bus.

Elle a également élargi son programme d'inspecteurs en 2017, conçu pour aider dans toute situation difficile ou dangereuse.

Greg Ewankiw encourage aussi les chauffeurs à se joindre à l'un des 11 comités dont dispose la Ville pour améliorer le transport en commun.

Les mesures de sécurité ne sont que de la poudre aux yeux

Pourtant, certains conducteurs disent que tout ce travail ne fait pas une grande différence.

Ce n'est que de la poudre aux yeux , pense un autre conducteur dont Canadian Broadcasting Corporation CBC protége également l'identité par crainte de représailles.

Comment une caméra peut-elle empêcher une agression? Elle peut aider à attraper l'agresseur, éventuellement, mais elle n'empêche pas une agression , affirme l’homme qui a 30 ans de service comme conducteur d’autobus.

Il ajoute que les écrans sont inadéquats pour protéger les chauffeurs. Quelqu'un pourrait toujours passer la main autour et attraper le conducteur ou le volant, explique-t-il.

Son autre collègue espère que les gouvernements pourront faire davantage pour aider les personnes en situation de pauvreté, de toxicomanie ou d’itinérance.

Avec les informations de Sam Samson