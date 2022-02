Des références à l’homosexualité dans Friends censurées en Chine 

Sur le réseau social Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine, le mot-clic Friends censuré a été vu des dizaines de millions de fois.

Les modifications apportées au deuxième épisode de la première saison, tel que diffusé par les plateformes Bilibili, Tencent, iQiyi et Youku, sont à l’origine de ce mécontentement.

J'ai découvert que tous les dialogues faisant état de l'homosexualité de Carol, l'ex-femme de Ross, avaient été coupés. Les coupes sont manifestes , a écrit un internaute dans un message qui s'est attiré plus de 177 000 J'aime.

Le pouvoir communiste a accru ces dernières années sa censure en regard des thèmes dits sensibles comme la sexualité, la violence ou la politique, particulièrement dans les œuvres étrangères.

Une attitude qui ne manque pas de susciter l'ironie d’une partie des internautes. Pourquoi donc parler de l'homosexualité? Une telle chose n'existe pas ici, où règne l'éternelle perfection. Tout le monde est heureux sous ce gouvernement , persifle un autre utilisateur de Weibo.

Des critiques supprimées

Ces critiques ont à leur tour été effacées du réseau social, et le mot-clic subversif a été remplacé dimanche par un autre : Pourquoi Friends est-il si populaire?

Diffusée entre 1994 et 2004 aux États-Unis, la série Friends est très connue en Chine, où des millions de personnes l'ont regardée en DVD. Nombre de jeunes Chinois et Chinoises disent avoir appris l'anglais avec l'aide de Friends, qui avait déjà été diffusée en continu par Sohu entre 2012 et 2013, sans être censurée.

Il est difficile de dire si les changements apportés aux épisodes de Friends ont été imposés par les autorités.

Fight Club récemment tronqué

En 2019, plusieurs scènes de Bohemian Rhapsody faisant référence à la sexualité de Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, avaient également été gommées de la version diffusée en Chine.

Plus récemment, le film culte de David Fincher, Fight Club, a suscité la stupeur de cinéphiles avec sa fin tronquée aux antipodes de l'œuvre originale. Après un tollé, la fin du film a finalement été rétablie.

Certaines entreprises de production prennent parfois sur elles de couper des scènes de films ou de séries dans l'espoir d'obtenir une autorisation pour le marché chinois.