Un jeu pour découvrir les artistes visuels de la baie Sainte-Marie

Le nouveau jeu de mémoire Mémo-Art comprend 24 œuvres visuelles d'artistes de la région imprimées sur 48 cartes, afin de les faire découvrir dans un contexte ludique.

Sur les cartes, on retrouve des artistes qui font de l'acrylique, de la photographie, de l'estampe ou de l'aquarelle , explique Diane Nadon, directrice générale du Conseil des arts de la Baie, duquel provient l'initiative.

Distribué en 500 exemplaires, le jeu est accessible autant pour les adultes que les enfants. Le but est de retrouver le plus de paires de cartes, disposées face contre table, en se remémorant leur disposition.

Le jeu a été fabriqué en Chine et livré par bateau après des mois d'attente. Les boites avaient été retardées par la pandémie et les inondations en novembre en Colombie-Britannique, avant d'arriver à la baie Sainte-Marie, à la fin janvier.

Mettre en valeur les œuvres

Nadine Belliveau fait partie du groupe d'artistes ayant été approchés pour faire partie de ce projet. Elle a soumis son œuvre Rosina, le personnage d’une guerrière réalisée dans le contexte de l'abolition des circonscriptions acadiennes, vers 2012.

L'artiste, qui peint professionnellement depuis 1971, se dit satisfaite du produit.

C'est très bien fait, on a fait attention aux détails, faire certain que l'image sortait aussi bien que possible , indique-t-elle.

C'est toujours important pour les artistes, lorsqu'on prend nos images, de les montrer dans leurs meilleurs éléments parce que là, le travail est encore valorisé.

Le jeu est en vente, au coût de 20 $, dans différents points de vente à Methegan, à Saulnierville, à Comeauville, à l'Anse-des-Belliveau ainsi qu'à à Yarmouth.

Il est aussi possible de le commander en passant par le Conseil des Arts de la Baie.