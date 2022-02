Claudia Chender annonce sa candidature pour diriger le NPD de la Nouvelle-Écosse

Au cours des cinq dernières années, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement du gouvernement et sur les besoins des personnes et des communautés , dit-elle dans une vidéo promotionnelle.

Elle est apputé par deux députées de son parti, Lisa Lachance et Susan Leblanc.

Le NPD compte en tout six députés en Nouvelle-Écosse, dont le chef sortant Gary Burrill, la députée de Cape Breton Centre-Whitney Pier, Kendra Coombes et la députée de Halifax Needham, Suzy Hansen.

Nous pouvons construire ce parti dans toute notre province et nous pouvons tracer la voie vers un gouvernement et une économie qui fonctionnent pour nous tous , croit Claudia Chender.

Mme Chender dit vouloir se concentrer sur trois enjeux principaux, l'abordabilité, les soins de santé et l'équité. L’avocate de profession est députée depuis 2017.

« Je la vois comme la prochaine première ministre! » — Une citation de Lisa Lachance, députée NPD de la circonscription d’Halifax Citadel–Sable Island

Lisa Lachance croit qu'elle serait une bonne cheffe pour le parti.

Claudia a une façon unique de comprendre des problèmes complexes, de tracer une voie à suivre et d’entrer en relation avec les personnes et les communautés qui en ont le plus besoin.

Susan Leblanc l’appuie également.

Quand je la vois comme la prochaine première ministre de la province, je la vois nous diriger en tant que Néo-Écossais dans une communauté saine, prospère, durable et culturellement riche , dit-elle.

Le NPD votera pour un nouveau chef de parti en juin.