COVID-19 : deux décès supplémentaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Deux personnes de plus sont décédées après avoir été infectées par le coronavirus dans la région depuis le dernier bilan publié jeudi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Le total des décès depuis le début de la pandémie atteint maintenant 325.

Les établissements de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean dénombrent 61 personnes hospitalisées avec la COVID-19, dont 5 se trouvent aux soins intensifs. Le nombre d’hospitalisations est le même que les données publiées vendredi.

L’INSPQ considère que 1088 cas sont actifs dans la région. Dimanche, 544 doses de vaccin ont été données. De plus, le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) comptabilise 76 nouveaux cas déclarés par un test PCR et 93 nouveaux cas autodéclarés.

Au Québec, on compte 2095 hospitalisations, ce qui représente une augmentation de 14 par rapport à la veille. Les autorités recensent 17 nouveaux décès et 1341 nouveaux cas déclarés par un test PCR.