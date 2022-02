Promesses non tenues: Action Gatineau critique les 100 jours de France Bélisle à la mairie

La transparence au sein de l'administration municipale n'est pas ce qu'elle devrait être, clame le parti Action Gatineau. L'opposition municipale soutient qu'il est clair, en ce début de mandat de la nouvelle mairesse, que cette dernière a échoué en matière de transparence politique.

Caroline Murray, porte-parole du parti politique, déplore la disparition de l’infolettre de la Ville. Cette source d’information avait été mise sur pied il y a quelques années pour permettre aux citoyens d’être au fait des décisions de l'administration municipale.

« La transparence, c’est pas juste de rendre des décisions publiques, faut les expliquer, et si on veut que les citoyens s’impliquent et y participent, il faut les inclure dans le processus. » — Une citation de Caroline Murray, porte-parole d'Action Gatineau

La conseillère Murray souligne aussi que France Bélisle avait promis en campagne électorale un changement de culture au sein de l'administration, plus de services et une meilleure écoute des citoyens. Caroline Murray soutient que les résultats en ce début de mandat s’avèrent en contradiction avec ces promesses.

France Bélisle, lors de son lancement de campagne électorale. (Archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Elle relate notamment l’abolition de l’Office de consultation publique, une décision contestée par plusieurs associations de citoyens. Même déception, note-t-elle, dans le dossier du changement de zonage sur le boulevard des Allumettières, réclamé par un groupe de promoteurs, et auquel s’opposent des résidents.

C’est clair qu’il y a un vice démocratique, et la mairesse a choisi tout de suite de défendre le système sans le remettre en question avance-t-elle, avant de rajouter: les citoyens sont montés aux barricades, ils veulent tenir un référendum, mais madame Bélisle n’a pas semblé les écouter dans ce dossier-là .

Action Gatineau se dit également déçu que rien n'ait bougé dans le dossier du site d'enfouissement Cook malgré les engagements de la mairesse. C'était une de ses promesses de régler ça dans les 100 premiers jours de son arrivée à l’hôtel de ville. Malheureusement il n’y a aucun avancement dans ce dossier-là. On est encore au même point.

L’élue du district de Deschênes affirme avoir demandé un état de la situation au cabinet de la mairesse il y a quelques mois. Elle attend toujours une réponse. On m’a dit qu’on me reviendrait quand il y aurait des avancements, on ne m’est jamais revenu. (...) On est toujours au point mort dans ce dossier. On s’attendait à ce que ça bouge plus vite , conclut-elle.

La mairesse avait convoqué la presse pour dresser le bilan des 100 premiers jours de son mandat, mais la rencontre a finalement été annulée.

Avec les informations de Nathalie Tremblay