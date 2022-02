Des Néo-Écossais s’inquiètent des changements au régime d’assurance-médicaments

La province a annoncé plus tôt ce mois-ci que les Néo-Écossais qui utilisent certains médicaments biologiques couverts par Pharmacare ont un an pour passer à une version biologiquement similaire. Le changement au régime d'assurance-médicaments doit permettre à la province de faire des économies, mais la décision inquiète certains patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin.

C’est le cas de Shannon Stevenson qui souffre de la maladie de Crohn depuis environ 13 ans. La femme de Bedford a été diagnostiquée à l'université à l'âge de 20 ans.

C'est un peu effrayant parce que vous réalisez à quel point le gouvernement a réellement du pouvoir sur vos choix en matière de santé , dit-elle.

Je comprends que les biosimilairessont sécuritaires, c'est juste le passage forcé d'une personne qui est actuellement stable dans sa maladie à un autre médicament qui peut ou non fonctionner.

Shannon Stevenson, en haut à droite, avec son mari et ses enfants. La mère de famille est aux prises avec la maladie de Crohn depuis 13 ans. Photo : Shannon Stevenson

Pourquoi utiliser les biosimilaires ?

Les médicaments biologiques contiennent des molécules complexes créées à partir de sources vivantes. Ça inclut entre autres l'insuline, les hormones de croissance et les anticorps.

Mais ils coûtent cher, c'est pourquoi plusieurs régions comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest ont opté pour les biosimilaires.

Lorsque les brevets des produits biologiques populaires expirent, les petites entreprises créent des biosimilaires en trouvant de nouvelles façons de produire les médicaments.

Bien que les biosimilaires soient réglementés au niveau fédéral et très similaires aux produits biologiques, ils ne sont pas identiques, comme le serait une version générique.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont les principales formes de maladie inflammatoire de l'intestin. Sur les quatre produits biologiques couverts par la province pour les patients atteints de ces maladies, deux sont remplacés par des biosimilaires. Il s’agit de Humira et Remicade. Ça veut dire que si les biosimilaires ne fonctionnent pas pour certains patients, il ne leur reste plus que deux options biologiques.

Dilemme difficile

Après environ une décennie de stabilité, Shannon Stevenson raconte que ses symptômes ont recommencé au cours de la dernière année, cette fois dans son œsophage.

Son médecin lui a expliqué qu'elle avait développé des anticorps contre le médicament biologique original qu'elle prenait et lui a prescrit Humira il y a quelques mois.

Elle a commencé à se sentir mieux, mais elle est maintenant confrontée au dilemme de rester avec Humira et payer de sa poche dès l'année prochaine, ou de commencer le long, processus incertain de changer de médicament et passer à un biosimilaire.

« Je pense que tous ceux qui sont dans cette situation paniquent » — Une citation de Shannon Stevenson, souffre de la maladie de Crohn

Faire ce choix entre le coût et votre santé, et que votre santé reste constamment en rémission, c'est préoccupant. Cela ressemble à un choix qu'on ne devrait pas avoir à faire , croit la mère de famille.

Elle et d'autres personnes de l'organisme à but non lucratif Crohn et Colite Canada ont fait part de leurs préoccupations à la ministre de la Santé, Michelle Thompson, avant l'annonce provinciale.

Kate Lee est vice-présidente de la recherche et des programmes pour patients chez Crohn et Colite Canada. Photo : Kate Lee

Kate Lee, vice-présidente de la recherche pour les programmes destinés aux patients chez Crohn et Colite Canada, dit que 1 patient sur 10 qui passe aux biosimilaires pourrait faire face à des effets négatifs majeurs.

La Nouvelle-Écosse a le taux le plus élevé de patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin au pays. Il y en a environ 16 000 patients. Ce qui veut dire selon elle que 1 600 personnes pourraient avoir de réelles difficultés à changer de médicament.

"Cela pourrait finir par coûter plus cher au gouvernement'', lance Kate Lee.

Ils vont peut-être devoir être transportés d'urgence à l'hôpital, et peut-être subir une intervention chirurgicale , explique-t-elle.

Shannon Stevenson et Kate Lee veulent que la Nouvelle-Écosse autorise des exemptions pour certains patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin avec des cas compliqués. Elles aimeraient que ces patients puissent continuer à prendre leurs médicaments biologiques actuels.

Le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse dit que les prescripteurs peuvent demander des exceptions pour leurs patients et que ces exceptions seront examinées au cas par cas.

Selon le ministère, des prolongations peuvent être accordées pour permettre à certains patients de faire la transition à un temps différent .