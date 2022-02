Traverse Rimouski–Forestville : au moins cinq armateurs en lice

La Société de promotion économique de Rimouski-Neigette (SOPER) affirme que l'intérêt pour exploiter le lien maritime entre Rimouski et Forestville dépasse les attentes et qu'au moins cinq armateurs sont officiellement en lice.

La Société de promotion économique de Rimouski-Neigette SOPER espérait que trois ou quatre promoteurs se manifestent et ils sont maintenant au moins cinq, a confirmé le directeur général du bras économique de la Ville de Rimouski, Martin Beaulieu. Et les intéressés ont encore jusqu'au 25 février pour lever la main.

Ça démontre que pour beaucoup d'entrepreneurs le lien Rimouski–Forestville est une proposition d'affaires intéressante , explique M. Beaulieu.

L'appel d'intérêt lancé au début du mois porte donc ses fruits, ajoute le directeur général de la SOPER.

Le promoteur sélectionné sera annoncé le 7 mars. Il faudra donc faire vite car, sur les deux rives, on souhaite que la saison de navigation s'amorce dès le mois d'avril.

Naviguer dès la fonte des glaces s'avère un pari audacieux, à moins que le promoteur en question utilise le CNM Évolution, le traversier qui fait la navette depuis 25 ans.

Le traversier CNM Évolution relie Rimouski et Forestville depuis 1997 (archives). Photo : Radio-Canada

On peut peut-être penser plus réalistement à la mi-mai, question qu'il y ait un bon achalandage et de refaire la promotion de ce service , nuance d'ailleurs la mairesse de Forestville Micheline Anctil.

Accès au quai de Forestville en jeu

Le promoteur sélectionné gagnera aussi le droit d'accoster à Forestville puisque la Ville est maintenant propriétaire de l'infrastructure et détient aussi le pouvoir d'accorder ou non le droit d'accoster.

Pour la mairesse, il est clair qu'un seul armateur l'obtiendra, soit celui qui remportera le concours .

« Nous allons aider celui qui sera choisi à s'installer [au quai], nous allons faire en sorte de lui faciliter les choses. » — Une citation de Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Le quai de Forestville est maintenant la propriété de la municipalité (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Reste cependant la question de la passerelle d'embarquement qui est toujours la propriété de l'homme d'affaires matanais et fondateur de la traverse, Hilaire Journeault.

L'entreprise qui remportera le concours pour l'exploitation de la route de traversier Rimouski–Forestville , comme on peut le lire sur le site web de la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette SOPER , n'obtiendra pas un contrat en tant que tel, mais plutôt un appui du milieu pour au moins les cinq prochaines années.

Le promoteur gagne aussi une plus grande crédibilité avec le ministère des Transports et, à terme, on va se rapprocher plus d'un modèle de ce que nos voisins font entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, poursuit Martin Beaulieu.

Le traversier l'Héritage a obtenu une aide du gouvernement de près de cinq millions de dollars en 2020 ce qui a permis d'assurer la pérennité du service.

Le devis demeurera confidentiel

Les documents de l'appel d'intérêt auprès des armateurs ne seront cependant pas rendus publics et ce, même si dans les faits ce sont les deux villes qui ont mandaté la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette SOPER et la Société d'économie et de développement de Forestville de prendre en charge le dossier.

Le directeur de la Société de promotion économique de Rimouski-Neigette SOPER mentionne qu'il s'agit d'une demande d'armateurs. Martin Beaulieu se défend d'avoir accepté cette demande en précisant qu'il s'agissait d'un moindre mal pour avoir des candidatures de qualité.

À part la période visée pour l'exploitation, soit du 1er avril au 31 octobre, aucune autre condition n n'a donc été divulguée.

Seules les entreprises qui démontrent de l'intérêt pourront y avoir accès à condition qu'ils apposent aussi leur signature sur l'entente de confidentialité.

Aux dernières nouvelles, son propriétaire du CNM Évolution, Hilaire Journeault, avait toujours l'intention de remettre le bateau à l'eau ce printemps et d'exploiter la traverse.

Au cours des dernières années, les élus des deux rives ont déploré que le service ait été interrompu à quelques reprises.