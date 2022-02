Un voleur multirécidiviste de Sherbrooke libéré d’office de prison

Ce dernier avait été condamné en 2017 à une peine de six années de pénitencier pour une série de vols qu’il a commis alors qu’il venait à peine de sortir de prison.

Qu'est-ce qu'une libération d'office? Une libération d’office est une forme de mise en liberté prévue par la loi; elle ne découle pas d’une décision rendue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Les délinquants en libération d’office doivent se conformer à des conditions dites automatiques qui sont décrites dans la loi. La loi exige que les délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée soient mis en liberté, sous surveillance, quand ils ont purgé les deux tiers de leur peine. Source : CLCC

Depuis sa majorité, Gaétan Couture cumule les peines pour vol, fraude, introduction par effraction et biens criminellement obtenus. Les derniers crimes commis par Couture ont été perpétrés en Estrie, en Beauce, dans le Centre-du-Québec, en Mauricie, en Montérégie et dans Charlevoix entre décembre 2016 et février 2017.

Couture est retombé dans cette série de vols après s’être sauvé d’une rencontre avec son agente de probation. Deux heures plus tard, il effectuait le premier vol de cette série à l’Université de Sherbrooke.

Il volait, la plupart du temps, des clés dans les poches des manteaux de victimes dans les centres commerciaux, les hôpitaux, les centres communautaires, les chambres d’hôtel et dans les centres sportifs. Il repérait, ensuite, les véhicules pour les voler.

Cette peine de six ans était le quatrième passage de Gaétan Couture dans une prison fédérale. La plupart de vos délits, pendant cette peine, et les peines fédérales antérieures, ont été commis lorsque vous étiez intoxiqué soit par l’alcool ou de la drogue , rappelle la Commission des libérations conditionnelles et Canada (Commission des libérations conditionnelles du Canada CLCC ).

La Commission des libérations conditionnelles du Canada CLCC note que l’homme de 56 ans a passé ses années de majorité, à part cinq ans, en détention.

« L’information à votre dossier souligne que votre criminalité vise l'appât du gain, la facilité et un mode de vie axée sur le plaisir immédiat et les sensations fortes, pour enfin devenir un mode de vie. » — Une citation de Commission des libérations conditionnelles du Canada

La toxicomanie, des problèmes de santé mentale et physique, une incapacité à gérer ses émotions, des valeurs criminelles, l’instabilité émotive, l’impulsivité, l’adoption d’un mode de vie désorganisé et l'absence totale de perspective et de désir d’accomplissement social sont les principaux facteurs liés à ses comportements criminels, indique le Commission des libérations conditionnelles du Canada CLCC .

Des conditions à respecter

Plusieurs conditions ont été imposées à Gaétan Couture d’ici l’expiration complète de sa peine. Il ne pourra pas consommer de drogue, d'alcool, fréquenter les bars et des gens avec un passé criminel. Il devra aussi se chercher un emploi et suivre des séances de counseling psychologique.