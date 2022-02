Champion d’un tournoi ATP : Auger-Aliassime ne craint plus les meilleurs

Confiance, soulagement et désir de vaincre. C'est ce qui ressort de l'entrevue donnée par Félix Auger-Aliassime lundi à l'émission matinale Première heure, au lendemain de sa première conquête d'un championnat en ATP, remporté de façon très convaincante 6-4 et 6-2, à Rotterdam, face à Stefanos Tsitsipas, 4e raquette mondiale.

Auger-Aliassime a par le fait même mis fin à une vilaine disette de 8 défaites consécutives en finale d'un tournoi de l'ATP, soit depuis sa première présence au match ultime du tournoi de Rio, alors qu'il n'avait que 18 ans.

Depuis ma première finale, il y a trois ans, j'ai vécu des moments incroyables sur les courts de tennis. Mais d'accrocher ce premier titre, c'est énorme pour ma confiance personnelle, comme joueur. Ça me donne encore plus de confiance pour ce qu'il y a à venir , a déclaré Auger-Aliassime à l'animateur Claude Bernatchez.

« Je suis libéré, je vais prendre plus de plaisir à disputer une finale. Maintenant je sais que je l'ai déjà fait. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est d'en gagner le plus possible. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime, championnat du tournoi de Rotterdam

Félix Auger-Aliassime célèbre sa victoire contre Stefanos Tsitsipas Photo : La Presse canadienne / Peter Dejong

Nerveux, mais pas cette fois

Auger-Aliassime semblait souvent jouer avec nervosité lors de ses finales précédentes. Rien à voir avec la performance offerte dimanche. Il avait tout simplement l'air trop fort pour Tsitsipas.

Je n’avais jamais gagné un set auparavant dans une finale. Là, je gagne deux manches très convaincantes. Le fait d'avoir pu briser son service d'entrée de jeu, dès la première manche, m'a aidé et puis après je n'ai plus jamais regardé en arrière , a-t-il analysé.

« Quand je servais à 5-2, je me suis dit : ça y est, je pense que je vais gagner ce match. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime, championnat du tournoi de Rotterdam

Félix Auger-Aliassime célèbre lors de sa victoire au tournoi ABN AMRO, aux Pays-Bas, le 13 février 2022. Photo : La Presse canadienne / Peter Dejong

Au sommet de son art

L'amateur de tennis québécois l'a sans doute remarqué au cours des derniers tournois majeurs : Félix Auger-Aliassime est au sommet de son art.

L'athlète natif de Montréal qui a grandi à L'Ancienne-Lorette, près de Québec, est par exemple passé bien près de surprendre le favori des Internationaux de l'Australie, Daniil Medvedev, lors des quarts-de-finale disputés il y a quelques semaines à Melbourne.

Avec ses récentes expériences positives, Auger-Aliassime sait maintenant qu'il peut très bien vaincre Medvedev une prochaine fois, tout comme Novak Djokovic, qu'il qualifie de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps .

Le Russe Daniil Medvedev (à droite) a privé le Serbe Novak Djokovic (à gauche) sont dans la mire de Félix Auger-Aliassime. Photo : Associated Press / John Minchillo

Les grands du tennis à sa merci

Affronter les grands du tennis ne l'impressionne plus.

Je n’ai jamais joué contre Djokovic. Je n'ai pas une appréhension particulière. Je sais que c'est le meilleur mondial, l'un des meilleurs de tous les temps. Mais bon, le jour où je jouerai [contre lui], je verrai comment ça se passe , a-t-il souligné. C'est sûr que lui, ce serait un très gros défi.

« Évidemment Rafael Nadal aussi, que j'admire énormément. Medvedev, je ne l'ai toujours pas battu pour l'instant, je suis passé très près en Australie. Ça reste que c'est un joueur qui est toujours difficile à battre pour moi, donc j'espère que je saurai gagner une prochaine fois contre lui. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime, championnat du tournoi de Rotterdam

La compétition est féroce, c'est la beauté du sport , a-t-il ajouté. Mais quand j'arrive sur le terrain, je sais que si je suis au même niveau qu'eux, c'est du 50-50. Des fois tu vas gagner, des fois tu vas perdre. Ça va être comme ça tout au long de ma carrière.

Et pour être au même niveau qu'eux, il l'est presque, du moins sur papier. En date de lundi matin, Félix Auger-Aliassime occupe désormais le 9e rang au classement de l'ATP et c'est le plus jeune du groupe...