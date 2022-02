Des étudiants de Regina démontrent leur soutien aux personnes trans

Trente étudiants qui appartiennent à l’alliance gai-hétéro de l'école secondaire catholique O’Neill High School ont rédigé 100 cartes de Saint-Valentin qui seront envoyées à travers le globe.

L’une des co-dirigeantes de l'alliance, Corrine Pirot, a souhaité que ses étudiants participent à cette campagne de cartes, conçue par le Réginois Ken Mullock l’année dernière. Elle a voulu transmettre, à d’autres personnes, la validation que son club avait reçue.

Ils n’ont pas souvent la chance de redonner à d'autres ce qu'ils ont reçu. Il était très important pour les membres du groupe de pouvoir profiter d’une initiative pareille. Nous avions fait des choses du genre dans la communauté, mais rien de tel.

Ken Mullock a amorcé ce projet en décembre 2021 grâce à une vidéo TikTok. Il a dit vouloir rédiger des cartes pour ceux que l’on nommait du mauvais nom, ou encore pour ceux qui étaient mégenrés lors du temps des fêtes. Il a reçu des milliers de demandes pour ces cartes et des centaines d’autres pour un message de la Saint-Valentin.

Hayley Hodson, une co-dirigeante de l’alliance gai-hétéro à l'école secondaire O’Neill High School, a indiqué que le club avait dépassé la date limite pour l'envoi des cartes de Noël. Elle a donc pensé : Pourquoi pas le jour de la Saint-Valentin?

Les coordonnées des récipiendaires provenaient de la page Instagram de Ken Mullock, This Card is For You, où les gens peuvent trouver un formulaire de demande pour une carte.

Les étudiants ont reçu les prénoms et le pronom utilisé par les récipiendaires, de même que certaines informations, notamment leur couleur préférée. Les demandes ont afflué des quatre coins du globe, entre autres de l’Ukraine, du Mexique ou des États-Unis.

Hayley Hodson a précisé que les demandes provenaient de personnes de toutes les nations, religions et ethnies .

Corinne Pirot a d’ailleurs noté que dans certains cas, les parents avaient formulé les demandes pour leurs enfants.

C’était bon de savoir que certains d’entre eux ont des foyers qui les appuient.

D'autres demandes contenaient des témoignages plus personnels, détaillant les difficultés vécues par les récipiendaires ou demandant des conseils.

Les jeunes ont donc revu les différentes demandes afin d’en trouver une qui les touchait personnellement , a expliqué Hayley Hodson.

Certains étudiants n’ont rédigé qu'une seule carte, alors que d'autres en ont rédigé plusieurs.

Les étudiants ont valorisé ces personnes, de la même façon qu’ils souhaitaient qu’on les valorise.

Avec les informations de Florence Hwang