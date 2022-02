Un été comme ça, de Denis Côté, présenté ce lundi en 1re mondiale à Berlin

Côté et son équipe fouleront le tapis rouge en direct à 15h15, heure de Montréal. Un été comme ça raconte l’histoire de trois jeunes femmes réunies pendant 26 jours dans une maison de repos afin d’explorer leurs malaises sexuels et faire face à leurs démons, en compagnie d’une thérapeute et d’un travailleur social.



Les trois femmes, Geisha, Léonie et Eugénie, sont interprétées respectivement par Aude Mathieu, Larissa Corriveau et Laure Giappiconi. Le film met également en vedette Anne Ratte Polle, Samir Guesmi, Josée Deschênes et Marie-Claude Guérin.

L’an dernier, Denis Côté avait remporté le prix de la meilleure réalisation dans la catégorie Encounters de la Berlinale pour sa première comédie, Hygiène sociale, ex aequo avec un film suisse, The Girl and the Spider. En 2013, toujours à Berlin, il avait récolté le Prix Alfred-Bauer pour Vic + Flo ont vu un ours.

Un été comme ça sortira en salle dans les prochains mois.