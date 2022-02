Eminem met un genou à terre au spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Le 56e Super Bowl a été riche en temps forts avec un match haletant jusqu'au bout et un spectacle mettant en vedette des légendes du hip-hop. Le rappeur Eminem a posé un genou à terre à la fin de sa prestation, en référence au geste de protestation du quart-arrière et militant Colin Kaepernick.

The Rock sur la pelouse pour présenter les équipes, Charlize Theron, Jennifer Lopez, Kanye Ye West cagoulé, Jay-Z sur le bord du terrain, Matt Damon ou encore Mark Wahlberg; le Super Bowl n’a pas manqué de vedettes.

L'événement sportif le plus suivi aux États-Unis était de retour à Los Angeles, pour la première fois depuis 29 ans, dans le flambant neuf SoFi Stadium.

Snoop Dogg, Dr. Dre et Eminem : quelques-unes des légendes du rap des années 1990 et 2000 ont déroulé plusieurs de leurs succès dans un stade euphorique. Le public a même eu droit à l'apparition surprise de 50 Cent, suspendu par les pieds, ainsi qu'aux lignes percutantes du symbole de la nouvelle génération, Kendrick Lamar.

Le tout sur les toits d'une rangée de maisons de plain-pied typiques de Los Angeles, des voitures style low rider (à la carrosserie abaissée) garées devant, avec la voix râpeuse de la chanteuse Mary J. Blige en contrepoint.

La réaction enflammée du SoFi Stadium et des réseaux sociaux a rappelé, si besoin était, que le hip-hop était devenu le genre musical dominant aux États-Unis. Les titres The Next Episode (Dre/Snoop), California Love (Dre/2Pac) ou In Da Club (50 Cent), entonnés dimanche, sont désormais des classiques de la culture américaine.

Clin d’œil à Colin Kaepernick

Après avoir gratifié les fans de son tube Lose Yourself, hymne aux personnes étrangères à un milieu et qui y triomphent, le rappeur de Détroit a terminé sa prestation en mettant un genou à terre.

Il s'agit d'une référence claire au geste du quart-arrière et militant Colin Kaepernick, qui avait de la sorte protesté contre les violences policières envers les personnes noires aux États-Unis et avait déclenché une petite révolution dans la Ligue nationale de football (NFL) en 2016, contrariant Donald Trump, notamment.

Des articles de presse ont affirmé que la NFL s’était opposée à ce geste d’Eminem, ce que la ligue a nié, expliquant que ses responsables avaient vu toutes les répétitions du spectacle où le rappeur répétait cette chorégraphie, laissant entendre qu'elle avait décidé de le laisser passer.

Eminem était appuyé sur scène par une autre vedette du hip-hop contemporain, le rappeur Anderson .Paak, qui était derrière la batterie.