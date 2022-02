Réforme de la carte électorale : la communauté acadienne doit « se préparer »

Le gouvernement provincial doit créer au cours des prochains mois une commission sur la délimitation des circonscriptions électorales. L'exercice est refait tous les 10 ans.

La commission devait être formée en 2020, mais le déclenchements d'élections imprévues en septembre 2020 a changé les choses, explique un porte-parole d'Élections Nouveau-Brunswick. La date limite pour former une commission, selon la loi, est maintenant en août 2022. Cette date correspond au dixième anniversaire de la création de la commission précédente.

Le juriste Michel Doucet, constitutionnaliste et spécialiste des droits linguistiques, et le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, ont publié une lettre à ce sujet, lundi, dans le quotidien l’Acadie Nouvelle.

Chaque fois qu’il y a une réforme du genre, la communauté acadienne doit être vigilante, affirme Michel Doucet durant une entrevue accordée à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

On se souviendra que lors du dernier exercice en 2013 il y avait eu du grognement chez la communauté acadienne. Certaines circonscriptions, dont par exemple celle de [Memramcook], s’étaient vues fusionnées avec des régions très anglodominantes. On avait vu également dans la région de Neguac, il y avait eu une démarche judiciaire entreprise par la Société de l’Acadie, par l’Association francophone des municipalités et des citoyens. Donc, pour éviter ça cette fois-ci, je crois qu’il faut se préparer , explique Michel Doucet.

Il faut être prêt à défendre les circonscriptions, le pouvoir politique de la communauté acadienne, parce qu’avec les tendances lourdes sur le plan démographique, la baisse des francophones dans certaines régions et également avec le premier ministre qui a dit à plusieurs reprises qu’il aimerait voir le nombre de députés à Fredericton diminuer, il y a des sources d’inquiétude certainement pour la communauté francophone du Nouveau-Brunswick , estime M. Doucet.

Qu’en dit la Charte des droits et libertés?

La communauté acadienne dispose notamment de l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit de vote et le droit à une représentation effective.

C’est-à-dire une représentation qui n’est pas uniquement fondée sur le nombre de personnes dans une circonscription, mais qui protège certains intérêts, certaines communautés d’intérêts géographiques, historiques et également linguistiques , précise Michel Doucet.

« Il y a certainement plusieurs régions de la province où ça pourrait se produire », affirme le juriste Michel Doucet en parlant de possibles changements aux circonscriptions électorales provinciales (archives). Photo : Radio-Canada

Il rappelle que la contestation lancée en 2013 a abouti à une entente à l’amiable.

Le gouvernement avait adopté des modifications à la loi sur le redécoupage des circonscriptions électorales qui tiendraient compte justement de la dimension linguistique. C’est-à-dire que la commission se doit, lorsqu’elle fait le redécoupage, de tenir compte de la composition linguistique des circonscriptions et de bien représenter les circonscriptions francophones , affirme M. Doucet.

À quel genre de changements faut-il s'attendre?

Il n’y aura peut-être pas de fusionnement de région francophone et anglophone comme c’était le cas en 2013 avec Memramcook et Sackville, indique Michel Doucet, mais il croit qu’il faut s’attendre tout de même à des changements par endroits.

Effectivement. Parce que la communauté francophone est très rurale, il y a une diminution de son poids démographique et on risque de retrouver des circonscriptions francophones qui vont être très grandes sur le plan géographique pour pouvoir regrouper un nombre suffisant d’électeurs. En étant très grandes sur le plan géographique, ça va diminuer [leur] poids politique à Fredericton puisque les régions beaucoup plus urbaines dans le sud anglophone vont peut-être voir leur nombre de députés augmenter , explique M. Doucet.

Le Nouveau-Brunswick compte à l’heure actuelle 49 circonscriptions électorales. Michel Doucet estime que ce nombre de députés doit être maintenu parce qu’il permet justement une représentation effective des deux communautés linguistiques.

Avec les renseignements de l'émission La matinale