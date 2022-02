11 médecins refusent de montrer une preuve de vaccination contre la COVID-19 au N.-B.

Deux des médecins suspendus sont des spécialistes. Les autres sont des médecins de famille.

Le Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick refuse de dévoiler la liste des médecins qui n’ont pas voulu démonter qu'ils sont pleinement vaccinés contre la COVID-19. Le Dr Ed Schollenberg, registraire du collège, soutient cependant qu’ils ne veulent toujours pas coopérer.

Le collège avait envoyé une lettre à tous les médecins de la province affirmant que la vaccination était une condition de pratique . La preuve vaccinale devait être présentée au plus tard le 25 novembre.

En décembre, le Réseau de santé Vitalité a affirmé n’avoir suspendu aucun médecin en raison de l’exigence vaccinale. Seul le réseau anglophone, Horizon, serait affecté.

C’est très frustrant , a lancé le Dr Schollenberg.

« On aurait espéré que les médecins prennent leurs décisions sur une base plus scientifique, mais ce n'est malheureusement pas ce qu’on constate actuellement. » — Une citation de Le Dr Ed Schollenberg, registraire du Collège des médecins et des chirurgiens du N.-B.

Amanda Peacock est une éducatrice en garderie. Âgée de 26 ans, elle dit avoir été une patiente de la Dre Dianne Stackhouse dont le cabinet à Fredericton et Cambridge-Narrows a été fermé.

Mme Peacock dit vivre un conflit interne quant à la situation. Elle affirme croire que tout le monde a le droit de prendre des décisions concernant son propre corps, mais elle est aussi en faveur de la vaccination pour que tout le monde soit en sécurité .

Un autre patient, Duncan Milne, dit qu’il irait toujours au cabinet de la Dre Stackhouse s’il le pouvait.

Si j'avais le choix entre avoir un médecin non vacciné et ne pas avoir de médecin, je choisirais le médecin non vacciné , a-t-il avancé.

La Dre Stackhouse a refusé la demande d’entrevue de CBC.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 40 000 personnes n’ont pas de fournisseur de soins primaires. En novembre, la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a annoncé un nouveau programme qui leur permettra de s'entretenir avec un médecin ou une infirmière praticienne, en ligne ou en personne.

Plus de 30 000 personnes auront accès à ce programme pour obtenir un rendez-vous avec un médecin plus rapidement.

D'après les informations de CBC