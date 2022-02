La COVID-19 fait toujours sentir sa présence dans les hôpitaux albertains

Alors que le nombre de cas de la COVID-19 continue de diminuer en Alberta, des spécialistes de la santé préviennent que la situation dans les hôpitaux de la province demeure préoccupante. Ils mentionnent que les examens médicaux et les interventions chirurgicales sont toujours retardés par la pandémie et que les rendez-vous sont souvent virtuels.

Selon Services de Santé Alberta (AHS), 78 200 Albertains se trouvent présentement en attente d'une intervention chirurgicale, contre environ 79 500 au début du mois de janvier. Avant la pandémie, en février 2020, 68 000 albertains étaient sur une liste d'attente.

La Dre Kerri Johannson, pneumologue au South Health Campus à Calgary, affirme que la pandémie exerce encore une pression importante sur le système de santé albertain.

Au-delà des opérations chirurgicales retardées, il y a une grande proportion de patients qui souffrent de maladies chroniques qui ont besoin d'une évaluation diagnostique, d’un suivi fréquent et de l'initiation d'un traitement. Cela ne peut être fait de manière efficace et efficiente dans un système [de santé] qui doit faire face à une transmission virale communautaire généralisée.

« Il n’y a rien de normal dans la manière dont notre système de santé fonctionne actuellement. » — Une citation de Dre Kerri Johannson, pneumologue au South Health Campus à Calgary

La Dre Kerri Johannson indique que les hôpitaux de la province font face à certaines complications en raison du coronavirus.

Tout le monde au sein d’Services de santé Alberta AHS fait le maximum pour fournir les meilleurs soins aux Albertains. Pour mes patients, par exemple, on doit deviner par téléphone si la maladie d'une personne est stable alors qu'elle n'a pas accès à une radiographie pulmonaire. L'accès aux tests de fonction pulmonaire a été réduit. Et tout cela à cause de la transmission virale communautaire généralisée.

Le Dr Shahzeer Karmali, chirurgien généraliste à l'Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton dresse un portrait similaire de l’état du système de santé albertain. « Nous avons toujours eu du retard. Mais le problème maintenant est que cette liste d'attente a explosé et est devenue ingérable. »

« J'ai traité trois personnes dont l'endoscopie a été retardée d'environ un an et malheureusement [...] le cancer du côlon était métastatique. Il s'était déjà propagé. » — Une citation de Dr Shahzeer Karmali, chirurgien général à l'hôpital Royal Alexandra d’Edmonton

Amélioration en vue ?

Dans un courriel, Kerry Williamson, porte-parole d’Services de santé Alberta AHS , explique que les opérations chirurgicales sont reportées au cas par cas en fonction de la disponibilité des lits et du personnel dans chaque hôpital.

Jusqu'à présent, AHS a dû modifier certains services en réduisant légèrement les visites aux consultations externes et les procédures d'endoscopie. Il n'y a pas eu de changements à l'échelle du système jusqu'à présent.

La directrice de l'exploitation de l’Association pulmonaire de l’Alberta, Nina Snyder, dit que certaines personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques évitent complètement les soins médicaux parce qu'elles craignent d'être exposées.