Un meilleur accès Internet à Saint-Gédéon

Québec annonce un investissement de 203 000 $ afin de desservir 450 foyers de la municipalité jeannoise. Le service par fibre optique de Cogeco sera disponible d’ici septembre.

Dans un communiqué diffusé lundi, le député caquiste de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Éric Girard, a expliqué que l’accès à Internet haute vitesse est essentiel, particulièrement en ces temps de pandémie.

La nouvelle réalité des ménages force les gens à combiner l'école à la maison et le télétravail, en plus de toutes les opérations personnelles, qui doivent maintenant être effectuées par Internet. Cette annonce aura un impact réel sur la qualité de vie des foyers et sur l'attractivité de la municipalité de Saint-Gédéon. On continue à tout mettre en œuvre pour desservir l'ensemble des municipalités des circonscriptions , a-t-il assuré.

Les sommes nécessaires au déploiement du réseau proviennent du volet Éclair III de l’Opération haute vitesse. Le gouvernement du Québec précise que l’ajout de 203 000 $ porte le total des investissements au Saguenay-Lac-Saint-Jean à environ 76,7 millions de dollars. Quelque 8500 foyers en bénéficient.

Lancée en mars 2021, l’Opération haute vitesse, qui découle d’un engagement électoral de la CAQ en 2018, permettra au Québec d’afficher le plus haut taux de connectivité au Canada, à 99 %. C’est du moins ce qu’avance le cabinet du premier ministre François Legault, où l’on précise qu’à ce jour, plus d’un milliard de dollars en provenance du palier provincial ont été injectés pour permettre à tous les foyers québécois d’avoir accès à des services Internet haute vitesse d’ici au 30 septembre 2022.

Levée de boucliers

L’annonce d’investissements de 44,5 millions de dollars livrée en juillet dernier par Québec et Ottawa pour la bonification du réseau Internet à haute vitesse dans la région avait provoqué une levée de boucliers à Saint-Gédéon. Le maire Émile Hudon avait écrit au premier ministre et au député Girard pour leur rappeler que le service était toujours inaccessible dans certains secteurs comme le rang des Îles et des chemins de villégiature.