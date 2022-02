Un Saskatchewanais atteint du syndrome post-COVID-19 cherche des réponses

Jared Linder, 32 ans, a contracté la COVID-19 en mars 2021. Il avait été hospitalisé et placé dans un état de coma artificiel.

Jared Linder garde encore des séquelles de la maladie un an plus tard. Il souffre du syndrome post-COVID-19, communément appelé COVID longue .

Il a dû réapprendre à marcher et a vendu sa maison pour retourner vivre chez ses parents pour qu'ils puissent s’occuper de lui.

M. Linder ne peut plus travailler et reçoit des prestations d'invalidité. Il souffre de fatigue chronique, de maux de tête et de problèmes cardiaques.

« Avant de contracter la COVID-19, je ne prenais qu’un médicament par jour pour traiter des brûlures d’estomac. Maintenant, je prends 22 pilules par jour. » — Une citation de Jared Linder

En quête de réponses

Jared Linder s'est inscrit au nouveau projet de recherche que mène l’Université de la Saskatchewan en collaboration avec l'Association pulmonaire de la Saskatchewan sur la COVID longue .

Il espère ainsi trouver des traitements pour soigner ce syndrome, mais aussi pour aider d’autres personnes qui en souffrent.

Près de 36 000 personnes en Saskatchewan seraient touchés par le syndrome.

Selon Alyson Kelvin, l’une des chercheuses de l’Université de la Saskatchewan qui étudie le phénomène, la COVID longue peut toucher chaque personne qui a contracté la COVID-19, non pas seulement ceux qui ont été hospitalisés.

Mme Klein affirme qu’il est important d’étudier le syndrome post-COVID-19 afin d'éviter que le système de santé soit à nouveau surchargé et aussi pour aider ceux qui en souffrent afin qu'ils puissent retrouver une vie normale.

Avec les informations d'Alexander Quon