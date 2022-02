Québec doit en faire plus pour protéger les enfants, estime la DPJ du Bas-Saint-Laurent

Ce projet de loi, qui vise à modifier la Loi sur la protection de la jeunesse, a été déposé en décembre dernier et est actuellement à l'étude en commission parlementaire. Or, les directeurs régionaux de la protection de la jeunesse n'ont pas été invités à y participer.

On est les experts de l'application de la loi, personnellement on est tous imputables de la protection des enfants dans notre territoire. C'est la première fois qu'on n'est pas invités en commission parlementaire pour les modifications de la loi , déplore Mélissa Desjardins.

Une rencontre privée a eu lieu lundi dernier à ce sujet entre les directeurs régionaux et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant. Les préoccupations soulevées lors de cette rencontre seront prises en considération, assure-t-on au cabinet du ministre.

Jeudi dernier, les 20 directeurs régionaux de la protection de la jeunesse ont fait parvenir une lettre ouverte aux médias afin de faire connaître leur point de vue sur le projet de loi 15.

À l'instar de Régine Laurent, qui a présidé la commission spéciale sur la Direction de la protection de la jeunesse DPJ , ils considèrent que le projet de loi, tel que proposé, ne va pas assez loin pour protéger les intérêts des enfants.

L'intérêt de l'enfant doit venir en premier, avant même le droit de ses parents, dans toutes les décisions qui le concernent , peut-on lire dans cette lettre.

Qui plus est, les directeurs régionaux estiment aussi que Québec doit se doter de leviers concrets dans sa loi pour limiter les délais juridiques et faciliter les processus d'adoption ou de tutelle.

« On croit vraiment que les enfants ont besoin d'une famille. À certains égards, on pense qu'il faut aller plus loin dans la loi et nous permettre des leviers juridiques pour permettre une meilleure stabilité aux enfants. »