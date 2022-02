Facebook commence l’installaion de câbles dans les zones de pêche de la N.-É.

La partie canadienne de la route fera passer le câble par des zones de pêche et le chenal de Fundy, une zone envisagée pour être désignée zone de protection marine à cause de ses coraux et éponges de haute mer.

Des groupes de pêcheurs de la Nouvelle-Écosse affirment que leurs commentaires ont été ignorés, y compris un itinéraire suggéré qui éviterait les principales zones de pêche.

La consultation ici était quasi inexistante , déclare Kris Vascotto qui représente les grandes entreprises de pêche de la région.

Il dit que les discussions de l'industrie avec les consultants du projet ont commencé en août 2021 et se sont terminées après environ un mois.

Ensuite, c'était le silence radio , rapporte Kris Vascotto.

Nous avions prévu qu'il y aurait d'autres discussions, soit avec le ministère des Pêches et des Océans, soit avec le promoteur, et c'est pour ça que nous avons été si surpris d’apprendre qu'un navire allait venir dans la zone.

Les marins ont été avertis de rester à au moins un mille marin des navires de pose de câbles de la mi-février à mars.

Le navire de ravitaillement Maersk Clipper s'est rendu en Nouvelle-Écosse pour travailler sur le projet de pose de câbles. Photo : (Avec la permission de Mac Mackay/Shipfax)

Plan d'installation

Le bateau de ravitaillement Maersk Clipper va commencer l'installation en dégageant la route des engins de pêche abandonnés et autres débris sur le fond.

Puis le CS Decisive, un navire de pose de câbles, va dérouler le câble à fibre optique de 3,8 centimètres de large, qui sera enterré à certains endroits dans le chenal de Fundy et laissé sur le fond marin à d'autres. Alcatel Submarine Networks, une filiale de Nokia, est chargée de l'installation.

Le projet a reçu l'approbation du gouvernement canadien en décembre. Cela comprenait une lettre d'avis du ministère des Pêches et des Océans sur la mise en œuvre des mesures appropriées pour éviter et atténuer les dommages aux poissons et à leur habitat. Mais le ministère refuse de divulguer cette lettre ou d'expliquer ce qu'il attend de l'entreprise.

Pour des raisons de confidentialité, le ministère n'est pas en mesure de divulguer des informations relatives aux demandes de projets sans l'autorisation du promoteur ou une demande formelle d'accès à l'information , écrit la porte-parole de Pêches et Océans, Alexandra McNab.

Jean-François Bosquet, professeur à l'Université Dalhousie, affirme que le câble de télécommunications sous-marins transatlantiques Amitié est une avancée significative qui déplacera une énorme quantité de données. Photo : (Mark Crosby/CBC)

Le câble aura un impact minimal sur la pêche

La porte-parole d'Alcatel, Rachel Van Oppen, dit que l'entreprise et ses partenaires se sont coordonnés avec les autorités canadiennes.

"Le tracé du câble et la méthodologie d'installation ont été ajustés pour minimiser à la fois l'impact sur l'environnement et sur la pêche,explique-t-elle.

Par endroit, le câble sera enterré à l'aide d'une technologie à faible impact pour éviter toute interaction avec les engins de pêche. Le câble de télécommunications Amitié de 6 600 kilomètres va traverser l'Atlantique depuis Lynn au Massachussetts, jusqu'à Bordeaux en France, puis Cornwall en Angleterre.

Facebook détient 80 % du câble. Les autres partenaires du projet incluent Microsoft et Vodafone.

Jean-François Bosquet, professeur de génie électrique et informatique à l'Université Dalhousie à Halifax, croit que le câble à fibre optique est une avancée significative dans le mouvement des données.

Le câble est assez impressionnant car il va permettre d'énormes débits. C'est une nouvelle technologie en termes de câbles et cela nous permettra d'échanger très rapidement des informations entre l'Europe et l'Amérique du Nord , dit-il.

Jean-François Bosquet ne pense pas que le câble va perturber l'écosystème.

Mais Kris Vascotto dit que l'industrie de la pêche se demande qui sera responsable si le câble est endommagé par des engins de pêche. Il dit qu'il y a des parties du fond marin dans le chenal de Fundy, qui sont dures et rocheuses et difficiles à creuser.

Il ajoute que même si Alcatel dit vouloir enterrer le câble, Pêches et Océans aurait un autre plan. Selon lui, des gens du ministère ont dit à des pêcheurs que, pour protéger le fond corallien, ils avaient ordonnés que le câble Amitié soit posé au-dessus du fond marin. Le ministère n’a pas voulu clarifier les directives données.

Pêches et Océans ajoute que ce n’est pas le gouvernement, mais le promoteur qui est responsable de la consultation avec l'industrie.