25 ans de persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Contrer le décrochage demeure un enjeu de premier plan au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 25 ans. Encore cette année, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) s’unissent pour lancer la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire.

Il s’agit d’une 15e mouture de cette campagne annuelle, lancée lundi dans la région. Les activités se poursuivront jusqu’à vendredi. Cette année, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se déroulent sous le thème Merci d’être porteurs de sens .

Les défis de la pandémie n’épargnent personne depuis 2020, et encore moins les jeunes, avec les bouleversements que cela implique dans la façon traditionnelle de vivre l’école et tous les impacts qui en découlent. Ainsi, en écho aux JPS de l’année dernière, où nous avons pris un moment pour les accompagner dans leur persévérance scolaire, il nous faut aujourd’hui dire merci aux parents, enseignants, éducateurs, employeurs, élus, décideurs, intervenants en milieux scolaires et communautaires, employés de soutien qui donnent un sens aux parcours scolaires des jeunes , peut-on lire dans un communiqué diffusé lundi par le CRÉPAS.

Dans activités auront lieu partout au Québec dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui ont pour but de mobiliser la population afin qu’elle reconnaisse, encourage et célèbre les jeunes, la persévérance et la réussite.

Tout au long de cette semaine thématique, quelque 700 partenaires et acteurs locaux agiront comme ambassadeurs, tiendront une activité ou poseront un geste d’encouragement afin de rejoindre 30 000 enfants, adolescents ou jeunes adultes en formation. Les parents et les employeurs sont aussi sensibilisés par l’entremise des trousses éducatives JPS 2022.

La plupart des municipalités de la région ont aussi proclamé leur appui aux JPS par voie de résolution lors d’une séance publique du conseil municipal.