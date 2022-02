La clientèle au rendez-vous pour la réouverture des salles de sport

C’est au tour des salles d'entraînement et des spas de pouvoir rouvrir leurs portes au Québec, au plus grand bonheur de nombreux sportifs fébriles de reprendre leurs habitudes.

Ça va super bien! Nos habitués sont de retour, on est content de les voir donc c’est bien l’fun! , lance d’emblée Laurie Bellerive peu après 6 heures lundi matin.

La propriétaire du Centre Athlétique T-R à Trois-Rivières attendait avec impatience ce moment. Ses installations sont fermées depuis 55 jours.

Selon elle, cette réouverture est finalement la bonne. Ce matin on sent qu’on reprend la routine, on reprend les bonnes habitudes , affirme-t-elle au micro de Toujours le matin.

Une routine que plusieurs avaient hâte de pouvoir retrouver. De nombreux adeptes sont arrivés très tôt pour commencer leur journée avec un entraînement, comme ils avaient l’habitude de le faire avant la pandémie.

D’ailleurs, Laurie Bellerive espère que l’achalandage dans ces deux centres de Trois-Rivières reviendra à ce qu’il était en janvier 2020. Depuis deux ans, elle enregistre une baisse d’environ 30 à 40 % de ses abonnements.

« De mon côté, ça ne m'inquiète pas. Je suis confiante de faire remonter ça dans la prochaine année. » — Une citation de Laurie Bellerive, propriétaire Centre Athlétique T-R

Au-delà de la réouverture, elle explique que la fin des mesures comme le passeport vaccinal et le masque permettrait aussi de retrouver une certaine normalité, même si elle ne se fait pas d’idées : les salles de sport seront sûrement dans les derniers endroits à voir ces restrictions retirées, selon elle.

À un certain moment à l’automne, on sentait que ça rassurait certains membres. Là, je pense qu’on est rendu ailleurs , ajoute la propriétaire.

Elle précise que certaines mesures sont tout de même là pour rester comme la distanciation physique ou la désinfection des équipements. Le Centre Athlétique T-R a également revu tout son système de ventilation durant la crise sanitaire.

Je pense qu’à long terme ça, ça va être super positif , affirme Laurie Bellerive.

Un nouveau gym à Trois-Rivières

La chaîne Éconofitness inaugure lundi une deuxième installation à Trois-Rivières tout juste à temps pour la réouverture.

Le nouveau gym est situé au centre commercial Les Rivières et s’étend sur une superficie de près de 4420 mètres carrés (14 500 pieds carrés).

L’entreprise invite la population à se rendre sur place pour l’ouverture. Les personnes étant déjà membres de la succursale Économiefitness de Cap-de-la-Madeleine pourront bénéficier de la nouvelle salle de sport gratuitement.

Pour l’occasion, ceux qui se procureront un abonnement en ligne avant minuit lundi courront la chance de remporter leur abonnement.