Une résidence ravagée par les flammes à Rivière-du-Loup

Selon le directeur du Service incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, les services d'urgence ont été appelés vers 20 h 30. Le feu était présent sur tous les étages de la résidence lors de l'arrivée des pompiers, qui ont combattu les flammes pendant plusieurs heures avant que l'incendie soit maîtrisé, vers 5 h 30 lundi matin.

Le temps glacial a compliqué le travail des pompiers, affirme M. Bérubé.

Personne n'a été blessé, mais la résidence est une perte totale.

En plus des pompiers de Rivière-du-Loup, les casernes de Cacouna, Saint-Arsène, Saint-Antonin et Kamest (qui regroupe les municipalités de Saint-Alexandre, Saint-André et Saint-Joseph-de-Kamouraska) ont été appelées en renfort lors de l'intervention.

La cause de l'incendie est inconnue pour le moment. Il se pourrait cependant que le feu ait été causé par une défectuosité d'un équipement électrique.